Se anotó en concurso viral para remodelar su casa y necesita los likes de los roldanenses

JESICA PERALTA . Hola tengo como estas? recuerdo el día que te seguí no podía creer que seas de la ciudad, yo soy de Roldán, una influencer cerca , tenés una casa soñada, una hija divina y nada ame cada historias e ideas tips que dabas, ame ver cada renovación que fuiste haciendo y adivina gracias a vos y tus impulsos por tener nuestro lugar bello para nosotros mismos, hace unos meses pintamos las habitaciones, que desde que llegamos a vivir con nuestro hijo hace ya casi tres años ,nunca habíamos pintado, así que apenas me enteré del concurso me puse feliz por que a quien le toque seguro será bien recibido y de gran ayuda. Ojalá no te haya mareado contándote sobre nosotros y nada , como ya te dije quien se gane el concurso seguro te va agradecer toda la vida por tu bondad! por más gente como vos! pd: me da mucha vergüenza mostrarte mi realidad pero lo tomo como parte de superación y de las ganas que uno tiene de progresar y soñar.las ideas de pinterest son solo ideas se que con cualquier idea o ayuda para que quede mejor que ahora va estar perfecto!! te mando un abrazo grande! . GANA EL PROYECTO CON MÁS CANTIDAD DE LIKES!!! 📣SE DEFINE MARTES 15HS📣 . PREMIOS ✔️ @universo_pinturerias ✔️ @gramineasdeco ✔️ @bahia_decobsas ✔️ @movible_ ✔️ @thefactorytienda – ✔️ @claraboiaandco ✔️ @cosasycasas_ ✔️ @mimalenka ✔️ @mildetallesdecohome ✔️ @mariu.tejidos ✔️ @bonfiliaayd ..