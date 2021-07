Consejos para combatir el frío y cuidar a los chicos de los virus invernales

La llegada del invierno coincide con el momento en el cual las personas se encuentran más propensas a contraer virus respiratorios y, más aún, en el caso de los niños. Las gripes, catarros, alergias nasales son enfermedades que están muy presentes en las consultas de pediatría, las cuales presentan síntomas que muchas veces coinciden con los del coronavirus.

Para saber cómo proteger a los más pequeños de los virus que acechan fuera de casa y conocer cuáles son los hábitos más saludables para esta época del año, El Roldanense dialogó con Fany Bieri, médica pediatra, integrante del centro Beta Salud de Roldán, ubicado en Tierra de Sueños 2.

«Este año se está viendo una alta circulación de virus respiratorios que son muy comunes en el invierno pero que el año pasado casi no se vieron porque al estar las restricciones y las clases virtuales bajó mucho el contacto social y no hubo circulación viral epidemiológica, es decir, que no se registró una gran cantidad de pacientes infectados», señaló Bieri.

Entre los cuadros más frecuentes que hoy aparecen en las consultas se encuentran el rinovirus que es el causante del resfriado común, también los broncoespasmos y el virus sincitial respiratorio. Todos estos pueden presentar síntomas similares a los del coronavirus y si bien la especialista precisó que en los cuadros gripales comunes se suele ver más congestión nasal, la forma más segura de diferenciarlos es mediante un hisopado.

Cuidados

A rasgos generales, Bieri destacó la importancia de mantener los ambientes ventilados para que haya una correcta circulación del aire. También recordó que el lavado de manos es fundamental en los adultos y en niños como método para mantener la higiene y detener la propagación de los gérmenes dañinos que causan enfermedades.

«Es importante promover el hecho de que los chiquitos salgan un poco afuera, que tomen aire fresco pero que sea en los horarios más calurosos del día, cuando hay algunos rayos de sol y bien abrigados. Lo mejor es vestirlos de manera cómoda y ‘tipo cebolla’, con capas de ropa para que se puedan ir sacando y poniendo a medida que sea necesario», consideró Bieri.

A su vez sostuvo que si bien los ambientes climatizados a partir de estufas son necesarios, es importante evitar el exceso de calor ya que a la hora de salir al exterior un cambio de clima fuerte y repentino no es recomendable y puede traer complicaciones a nivel de salud.

En cuanto a alimentos, la especialista en salud infantil señaló que es importante que los más pequeños consuman los que son ricos en vitamina C como los cítricos naranjas, kiwis y pomelos, frutillas, brocolí, pimiento rojo y coles de bruselas, ya que ayudan a subir las defensas. También aquellos con betacaroteno como las zanahorias, el boniato y la calabaza.

Por último, la profesional hizo hincapié en los chicos que tienen alguna enfermedad de base o alguna dificultad en su desarrollo y las posibilidades que hay para su cuidado y estimulación en contexto de pandemia: «Además de contar con una amplia variedad de especialidades, Beta Salud está categorizado como un centro de Estimulación temprana y trabajamos para ayudar en el desarrollo y acompañamiento de los niños».

Sobre Beta Salud

Beta Salud es un centro integral de atención de la salud ubicado en Tierra de Sueños 2 que es también Centro categorizado de estimulación temprana en niños. El año pasado obtuvo la certificación internacional ADOS2, una evaluación que sirve para determinar la presencia en un niño o niña de conductas que puedan estar comprendidas dentro del trastorno del espectro autista (TEA).

En Beta además atienden profesionales de diferentes espacialidades como psicología, psicopedagodía, fisiatría, odontología, fonoaudiología, entre otros.