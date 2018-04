Contra la discriminación: familia y amigos de Leandro se manifestaron frente al EEMPA Decenas de personas se congregaron para visibilizar una denuncia por maltrato contra el joven. Cuestionan actitud de la institución.

Decenas de personas se congregaron este lunes por la tardenoche frente a las puertas del EEMPA Nº 1324 Antonio Berni con el propósito de visibilizar una denuncia por maltratos de una profesora contra un chico con Síndrome de Down.

Familiares y amigos de Leandro, quien también se hizo presente junto a compañeros de estudio del año pasado, estuvieron durante media hora exhibiendo carteles y hablando con medios de comunicación. Tal como era de esperarse, la manifestación se realizó de modo pacífico y sin consignas agresivas.

Verónica Modica, referente de la agrupación local Loc@s de Amor que defiende los derechos de personas con capacidades diferentes, resaltó en diálogo con El Roldanense los mensajes de “respeto, tolerancia y amor” que surgieron en el marco de la movilización.

Al mismo tiempo, la mujer deslizó cuestionamientos para con el EEMPA: contrario a lo usual, durante la manifestación las puertas del establecimiento estuvieron cerradas con llaves y nadie de la institución se acercó para acompañar el reclamo.

Modica también contó y criticó que desde la dirección de la entidad educativa, que hasta el momento venía dando saludables signos de receptividad, propuso una reunión en Rosario con gente del Ministerio sujeta a la cancelación de la actividad.

“Nos dicen que hacen todo lo posible para que Leandro no se cruce con esta profesora, pero ese no es el punto. No sabíamos por qué esta persona no lo quiere en su clase, y ahora parece ser que es porque no está alfabetizado, lo cual en definitiva es su trabajo. Se mire por donde se mire, estamos frente a un caso de discriminación”, completó la referente de Loc@s de Amor.