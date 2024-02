De Roldán al sur de Italia: el futbolista local que aprovechó su oportunidad y cumple un sueño

Juan Ignacio Cettou jugaba en el Atlético San Jerónimo allá por el 2021, cuando un representante le hizo un ofrecimiento que no tardó en aprovechar. Ligado al fútbol desde muy chico, hizo sus primeras armas en el club San Lorenzo y luego se mudó a las inferiores del club de la localidad vecina, como tantos otros jóvenes roldanenses. Después de jugar varios años en el Bosque, no desestimó la chance y viajó a Italia para cumplir el sueño de competir en Europa. En un principio se calzó la camiseta del ASD Piano Della Lente, y actualmente viste la del FC Pomerico.

“Hace dos años que estoy jugando en Italia. Jugaba en la liga Cañadense y llegó la posibilidad a través de un intermediario. Me ofreció esta oportunidad y no lo dudé”, contó Juan a El Roldanense, tras pasar la Navidad en Roldán y retornar a tierras italianas antes de fin de año. El club en el que se desempeña ahora mismo compite en la Eccelenza, una categoría del ascenso a la que el jugador local describió como “el equivalente a un Federal B o una Primera C en Argentina”.

Juanchi, tal como es conocido por familiares y amigos, se une a Martina Dezotti como los futbolistas de la ciudad que actúan en Italia. “En lo deportivo, estos dos años fueron muy buenos acá. Estoy jugando y eso es importante. La vida es muy tranquila y se vive bien, pero uno siempre extraña Argentina”, señaló. Su equipo está en el sexto lugar de la tabla, aunque el objetivo inmediato es terminar entre el segundo y el quinto para acceder a la instancia de playoffs. “Arrancamos a entrenar el 28 de diciembre y el 7 de enero ya tuvimos el primer partido del año”, detalló Juan, quien el último fin de semana convirtió un doblete.

Su retorno al país a fin de año dejó un emotivo reencuentro con sus familiares. “Hacía un año que no volvía, pasarlo con ellos no tiene precio”, afirmó. Durante sus días en Roldán charló e intercambió camisetas con otro de los talentos locales, Imanol Machuca. “Nos criamos juntos jugando en San Lorenzo y me pone contento el momento que está viviendo. Se lo merece por el esfuerzo que hizo, es un crack”, valoró Juan, quien nació en 1998 y es dos años mayor que su amigo. “Hay muchos chicos que salieron del club, tiene buena cantera el Cuervo”, valoró.

A través de sus redes, mostró la gran cantidad de hinchas que acompañan los partidos de la divisional, aunque aseguró que depende cuán popular sea el club en cuestión. A dos años de haber llegado, vive en el sur de Italia, “en la región de Basilicata, y la ciudad más grande es Matera”. Durante 2023, aprovechó la visita de su padre para conocer Roma, Nápoles, Bari y otras ciudades. Ilusionado con el porvenir, Cettou tiene un desafío claro: “El gran objetivo que me planteo para este año es alcanzar los playoffs. Y en lo personal, quiero jugar para seguir creciendo”.