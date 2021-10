“Detener el atraco violento y la inseguridad narco es prioridad vital”

El concejal de Juntos por el Cambio y candidato a intendente, Roberto Amsler, fue categórico a la hora de plantear su principal preocupación de cara a los próximos años. “Aquí lo que está ocurriendo es que estamos infectados de

hechos de inseguridad, y miramos hacia otro lado como si el problema no existiera”, señaló.

“Parece que no entendemos que somos el primer cordón de expansión de los crímenes que suceden en Rosario, y que esto llegará si no tomamos las cosas con seriedad. Hace tiempo que estamos viviendo casos muy violentos de inseguridad, y parece no afectarnos ni como sociedad ni como clase política”, apuntó.

Violencia cotidiana

“Sabemos cabalmente que todos los días hay hechos de violencia relacionados con robos, entraderas, asaltos a mano armada, ataques con armas blancas. Todos los días pasa algo distinto. Y no son episodios aislados, son hechos vinculados a la facilidad con que los delincuentes se mueven en nuestra ciudad”, remarcó el edil.

“Yo personalmente estoy en contacto con las autoridades policiales y veo que hacen lo posible por responder a cada emergencia que plantean los vecinos. Están todo el tiempo tratando de cumplir con lo que tienen que hacer. Lo que

ocurre es que los recursos humanos son insuficientes, el equipamiento es insuficiente y los delitos son cada vez más violentos. Son años de olvido de la provincia y del municipio”, agregó.

Además, analizó: “Yo no sé si no nos damos cuenta de esto, o si preferimos pensar que esto no sucede aquí y que todavía podemos vivir en paz. Yo creo que no. Creo que hay que atacar el problema y que sin dudas es prioridad para la política pública”.

Cambio institucional

“Lo que debe ocurrir aquí es que debemos cambiar la estructura orgánica de nuestro municipio. Hacerlo a fondo. No podemos tener un modelo de gestión de hace cincuenta años, mientras la realidad nos golpea cada día. La seguridad no es competencia de los municipios pero sí lo es la gestión orgánica de recursos, de equipamientos y de infraestructuras. Yo no sé como todavía no se creó una Secretaría de Seguridad. Cómo todavía no se creó la Comisión de Seguridad en el Concejo Deliberante, para lo que presentamos un proyecto hace tres años. Si no transformamos las bases orgánicas de nuestro municipio nunca estaremos a la altura”, remarcó Amsler.

Falsedad política

“Es cierto que en los últimos años el contexto de inseguridad se ha agravado. Que los cárteles operan con asombrosa facilidad en Rosario, y que todo está cubierto de un manto de impunidad. Pues aquí hay responsabilidades políticas”.

“Nosotros decidimos formar Compromiso por Roldan, porque siempre fuimos críticos de las gestiones socialistas, y de la paupérrima atención del gobierno nacional kirchnerista a la provincia de Santa Fe. Nunca aceptamos que aquellos que denostaron la gestión de Juntos por el Cambio, de un día para el otro y sin ningún escrúpulo saltaran, con la muerte del ex gobernador Lifschitz, no solo de un partido a otro sino, lo que es peor, de una ideología a otra”.

“Mientras otros aplauden con tal de conseguir un cargo, nosotros decidimos ser fieles a nuestras convicciones y a las de Juntos por el Cambio. La solución a la inseguridad en Roldan no la va a traer ni la gestión actual ni un candidato

manejado por un ex ministro de Seguridad de la provincia, quien es uno de los responsable de esta desidia”.

“No hablo de personas, hablo de ideologías. Soy amigo y quiero a casi todos los candidatos, pero políticamente, o son ingenuos o no quieren ver la gravedad de la situación. Para salir del pozo hay que dejar de cavar, no traer una pala gigante que nos termine de sepultar como sociedad”.

“Cuando decimos que el problema de la seguridad es prioritario, decimos que no se puede aceptar apoyos de quienes no fueron capaces de tomarse esto en serio durante veinte años. Por el contrario, queremos tener las manos libres para desarrollar una verdadera gestión de recursos, de infraestructuras y de equipamientos que nos procuren herramientas concretas frente al delito y la violencia del crimen organizado”.