Di Stéfano: “Recorremos, escuchamos, y pensamos proyectos para los y las santafesinas”

Enumerando algunos de los más de sus 90 proyectos, la diputada provincial de la Unión Cívica Radical (UCR – FPCyS), Silvana Di Stefano, realizó un balance de su primer año de gestión. “Aún en pandemia no cesamos de buscar soluciones para la provincia. Los legisladores somos un puente entre las y los santafesinos, y el Poder Ejecutivo, para gestionar, proponer, escuchar y acompañar”, señaló.

Iniciativas sobre seguridad, salud, educación, obras públicas, trabajo, ecología, economía y género fueron de autoría de Di Stefano, sumados a pedidos y reclamos de obras en escuelas de Armstrong, Roldán, San Jerónimo, Capitán Bermúdez y Fray Luis Beltrán. Además, se suma la ley de Teletrabajo, de tratamiento de residuos, modificación de la ley de equinoterapia, salud dermatológica, reactivación de la empresa Verbano, solicitud de refuerzos en seguridad, ley de limitación a cargos para los violentos condenados, e informes sobre el sistema educativo, y políticas de género. También pedidos de mejoras viales en Roldán, San Lorenzo, Carcarañá, y Fray Luis Beltrán.

¿Qué balance realiza de este primer año de trabajo como diputada?

Fue muy positivo pese a la pandemia. Los diputados y diputadas de la UCR no somos legisladores de escritorio. Recorremos, dialogamos, escuchamos, estamos cerca de los gobiernos locales, en los municipios y comunas y con las instituciones. Trabajamos con las organizaciones y los vecinos y vecinas para escuchar y proponer. Esas charlas forman buena parte del trabajo que después se traduce en proyectos que se tratan en las comisiones y se llevan al recinto.

¿En cuánto a la gestión del Gobierno?

Muy pobre, realmente el gobierno de Omar Perotti defraudó en muchos aspectos. La pasividad con la que manejó la pandemia, la soledad en la que dejó a los sectores productivos, a los gobiernos locales y al personal de la Salud, es preocupante. Si hablamos de Educación, otro aplazo; se desperdició un tiempo precioso para avanzar en adecuar el sistema de cara al futuro, no se dialogó con los docentes, gremios, no se contuvo a los padres ni a los alumnos y alumnas. ¿Seguridad? Está a la vista. Empeoraron todos los índices y da la sensación que, al igual que en otras áreas. No hay plan.

¿Cree que la pandemia le jugó en contra a Perotti?

Creo que la pandemia no es excusa. En Rosario y Santa Fe estuvieron semanas sin transporte y al gobernador solo se le escucharon expresiones de deseo. Los incendios en las islas son otro ejemplo de falta de decisión política; y como corolario, en un año en que muchísimos sectores necesitaron la asistencia del Estado, la Provincia se guardó en un plazo fijo miles de millones de pesos que podría haber destinado al apoyo del aparato comercial y productivo santafesino.

¿Cuáles fueron algunos de los temas de su agenda legislativa?

“Presentamos más de 90 iniciativas de todo tipo, que abarcan seguridad, salud, educación, obras públicas, trabajo, ecología, economía y género. Pedidos y reclamos obras en escuelas, viales, tratamiento de residuos, y solicitud de refuerzos de seguridad en San Lorenzo, Roldán y la región, además de manifestar nuestra preocupación por la educación”.

Uno de los temas que tuvo gran trascendencia fue la Ley de Teletrabajo. ¿En qué consiste?

El objetivo es garantizar condiciones dignas de trabajo en la Administración Pública, potenciada en tiempos de pandemia. Viene a poner orden a todo el trabajo que ya se está haciendo desde el domicilio. El proyecto permite adecuar la modalidad de Teletrabajo a aquellos empleados y empleadas cuya tarea lo permita, y lo importante es que será voluntario y consensuado. La normativa contempla derecho a la desconexión, provisión de material de trabajo y propiedad intelectual, entre otras cosas.

Otra iniciativa esperada y que tuvo buen recibimiento fue la ley de Equinoterapia

Si, es una ley que garantiza que el Instituto Autárquico Provincial de Obra Social (Iapos) cubra los tratamientos de equinoterapia a sus afiliados. Propusimos una modificación para volver a incorporar esa obligatoriedad. La provincia de Santa Fe es un ejemplo en salud, y la cobertura de este tratamiento no hace más que hacer justicia a esa política pública y llevar tranquilidad a muchas familias que tienen la necesidad de hacer uso de esta terapia, que es complementaria a las ya existentes, y que mejora la calidad de vida de las personas y puede ser útil en casos de discapacidad, no sólo intelectual sino también motora o en personas que han sufrido un accidente cardiovascular, entre otros. La modificación que proponemos es reparadora y viene a poner un plus de calidad en las familias que atraviesan por esos trances.

¿Qué otros proyectos o iniciativas considera que fueron relevantes?

Presentamos un proyecto de Ley para que quienes hayan sido condenados por delitos de violencia de género no puedan acceder a cargos en la administración pública provincial, y además, el Programa Integral de Salud Dermatológica, que tiene por objeto garantizar la concientización, detección temprana y tratamiento de enfermedades de la piel y, para ello, el Ministerio de Salud realizará acciones de detección precoz de cáncer cutáneo y demás enfermedades dermatológicas en todo el territorio provincial.

¿Cuál es la idea de cara al 2021?

Seguir recorriendo, escuchando y trabajando en propuestas para abordar las problemáticas de la provincia. El compromiso es estar cerca de los gobiernos locales y las instituciones. Acercar ideas, compartir los proyectos y seguir siendo un puente entre la gente y el Estado, para no dejarlos solos.