A partir de la firma del decreto 476/2021 por parte del presidente Alberto Fernández que permite a las personas que no se reconocen dentro del sistema binario femenino/masculino a que puedan identificarse con una tercera opción, que utilizará la letra “X”, El Roldanense dialogó con Emanuel Paiva, referente del Colectivo Tras de Roldán para conocer la mirada a esta nueva normativa y las expectativas de la implementación del DNI no binario.

‘‘La llegada del DNI no binario es un avance a reflexionar en profundidad la sociedad en la que queremos vivir. Esto no fue de un día para el otro, arrastra años de lucha de les compañeres, que todos los días pelean por validar las identidades no binarias. No hablo en primera persona porque no me identifico como una persona no binarie, me identifico como un varón trans. Sin embargo esta conquista la acompaño y abrazo, por mis amigues, por mis compañeres, por todes les que van a venir, desde y para la comunidad trans’’, se expresó Emanuel.

‘‘Ojalá este paso invite a la sociedad a abrirse a lo que siempre existió, y que las familias puedan entender que aquella sociedad en la que fuimos criades por un sistema heteropatriarcal, que te viene y te señala, y te dice que si no sos una cosa o sos la otra, ya no está más, queremos una sociedad más igualitaria, una sociedad en el que el derecho a ser, no sea encasillado, no quede encerrado en un clóset, porque al clóset no volvemos nunca más’’, señalo el joven que desde hace algunos años visibiliza el colectivo en la ciudad.

‘‘Este paso es un empujón para seguir conquistando todo lo que aún nos falta, como por ejemplo que el Cupo Laboral Trans se implemente sin más rodeos, el momento es ahora, la comunidad no puede esperar más. Le decimos basta a los travesticidios, basta a la impunidad con la que muchas veces la comunidad es tratada, nos falta la implementación de una ESI para que de una vez por todas nos nutramos de información y no desinformación’’, apuntó Emanuel.

‘‘Celebro que podamos tener una Ley que nos avale y nos permita poder tener un DNI, nos permita poder acceder a una salud integral, nos permita poder ser. A su vez, tenemos una Ley y eso no quita que allá afuera sigamos soportando situaciones no gratas, ya sea desde que en la escuela no te quieran llamar con tu nombre autopercibido (invito a que lean la Ley de Identidad de Género 26.743) hasta ir a un hospital y pasar una situación incómoda, sumamente evitable. La lucha la tenemos todos los días al levantarnos, todos los días al llevar un curriculum vitae a un trabajo y que te rechacen por ser trans, la lucha es no caminar bajo las miradas de odio y rechazo’’, explicó.

Por último Emanuel Paiva, señaló: ‘‘La comunidad trans es violentada por la sociedad, si esto no fuese así hoy no estaríamos hablando de que nuestra expectativa de vida es de 35 años. Somos un grupo vulnerable, con una esperanza de vida pobre, pero esta lucha es para que él día de mañana, no haya más miedo, no haya más etiquetas’’.