Dos jugadores de Sportsman integrarán la selección de la Liga Cañadense Fueron seleccionados entre 300 chicos. Disputarán el Torneo Provincial de Selectivos Sub 15 que tendrá lugar en Alcorta.

Fueron seleccionados entre 300 chicos. Disputarán el Torneo Provincial de Selectivos Sub 15 que tendrá lugar en Alcorta.

Diego Undiner y Tobías Iturbe son los dos jugadores del Club Sportsman que entre este viernes y el domingo formarán parte de la selección de la Liga Cañadense de fútbol que disputará el Torneo Provincial de Selectivos Sub 15 en la localidad de Alcorta.

Los jóvenes roldanenses fueron elegidos en una preselección de la que participaron unos 300 chicos y lograron quedar en el plantel definitivo por tercer año consecutivo.

No es la primera vez que la institución local logra que jugadores de sus canteras integren el equipo de la Liga: sin ir más lejos en junio pasado fue el turno del Sub 13 Lautaro Marvelli y en julio del año pasado del Sub 16 Federico Fleta.

“Deseamos lo mejor para ellos como así también a todo el equipo. Destacamos y felicitamos también a Alexis Orellano y Lucio Martínez por haber concurrido a las practicas de la fase previa de preselección”, saludó Club Sportsman en Facebook.