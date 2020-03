El comedor de Mercedes necesita que le donen alimentos e insumos de limpieza

El comedor de Mercedes Retamoso en Villa Flores es uno de los espacios más afectados por la situación actual que desencadenó el avance del coronavirus. La mujer señaló que en los últimos días pasó de atender de 30 chicos a casi 200 personas, ya que varias familias con hijos acudieron a su casa en busca de un plato de comida. Por eso está solicitando a aquellos que puedan una donación de alimentos para seguir haciendo frente a la gran demanda.

“El comedor sigue funcionando de lunes a viernes. Yo entrego una vianda a la noche, entre las ocho y las diez y la copa de leche a las seis de la tarde. Pero ahora estoy buscando que me ayuden con la mercadería porque no doy abasto, estoy escasa de todos los insumos porque en este tiempo está viniendo más gente”, indicó Retamoso.

Entre los alimentos y productos que necesita se encuentran: arroz, fideos, polenta, aceite, puré de tomate, lentejas, verduras, detergente, bolsas de residuo, papel higiénico, pan y leche en polvo. La idea es que se lo puedan acercar a su casa, ubicada en Larrea 1225.

Mercedes cocina en su casa con ayuda de sus hijos y hace siete años que ofrece la copa de leche a los niños que la visitan. Hace tan solo dos años, comenzó a cocinar viandas que reparte a través de su pequeña ventana detrás de la cual se forma una larga fila de madres y padres con sus hijos

“Yo siempre recibo donaciones y cuando no alcanza con lo que me dan pago la comida de mi propio bolsillo, aunque en el último tiempo se hizo cada vez más difícil, me faltan muchos insumos para seguir cocinando. Esta enfermedad es complicada y hay que tomar los recaudos necesarios, pero la gente tiene que comedor, los chicos tienen comer, eso es lo principal”, destacó Mercedes.