El Concejo aprobó dos proyectos clave del Ejecutivo para la obra pública

Con la presencia de los tres ediles del bloque oficialista y de Roberto Amsler (Juntos por el Cambio) el Concejo reunió el quórum que necesitaba para aprobar dos proyectos que son clave para el Ejecutivo y que el pasado martes habían quedado truncos luego de que el Frente Roldanense se retirara de la sesión por importantes disidencias en las formalidades de ambas iniciativas.

Así, pese a que el bloque integrado por Jorgelina Alfonso y Raul Machado este martes no asistió a la sesión, se aprobaron la adquisición por concurso de precios de una chipeadora y un camión compactador así como el mecanismo de adquisición de materiales para la nueva planta dosificadora del municipio.

En este último caso, salió con una modificación introducida por Amsler en la que se le solicita al Ejecutivo que envíe mensualmente los informes de lo que compra y de lo que se utilizó de material adquirido.

Incluso también fue aprobado un proyecto del propio Frente Roldanense que para la reducción de la velocidad en la calle Talacasto.

Siguen las esquirlas del faltazo: “Es un claro boicot al municipio”

“Ellos faltaron, estuvieron ausentes sin aviso previo. Lo que hicieron faltando es no opinar, no manifestarse con su voto que es la representatividad que tienen dentro del Concejo. Son dos concejales dentro de un Concejo de seis ediles y tenemos el quórum porque somos cuatro de dos bloques diferentes y sin embargo los proyectos salieron aprobados por unanimidad”, opinó la presidenta del cuerpo y del bloque oficialista Susana Abo Hamed.

Abo Hamed reflexionó también sobre el comunicado emitido por el Frente: “Hay un par de aseveraciones que son muy graves y son mentiras para engañar a la población. Se está tratando de encubrir que ellos querían tomarse vacaciones en el mes de julio y están tratando de buscar algún argumento para no participar de las sesiones y no trabajar”, disparó.

“Se habla de mecanismos irregulares que nosotros estaríamos avalando como Concejo cuando en realidad lo que tendrían que hacer es ponerse a estudiar la Ley Orgánica de Municipalidades y corroborar que el tema del concurso de precios es un mecanismo legal, avalado por la Ley 2756, específicamente en el artículo 10. Hay que considerar el momento totalmente anómalo que estamos viviendo, los plazos, pretender hacer una licitación pública con los plazos normales es absolutamente improductivo y terminaría en un fracaso de la compra de la chipeadora y los materiales. A mí esto me parece un claro boicot al municipio, a que pueda concretar obra pública y seguir haciendo cosas. Me parece que hay un trasfondo electoralista, arrancaron la campaña un año antes y es muy doloroso porque en plena pandemia se están dedicando a jugar a la política barata y nosotros no vamos a entrar en eso”, apuntó.

"Seguiremos apostando a hacer cosas en la ciudad, a acompañar a la Municipalidad en todos los buenos proyectos y opinando y mejorando en todo lo que podamos. Este mecanismo es absolutamente legal, de hecho, es el mismo mecanismo por el cual ellos aprobaron por unanimidad la compra del camión con el trompo para la utilización en la planta hormigonera, incluso la planta se compró de esta misma forma. Hemos comprado en los últimos años el colectivo, camiones, palas, un montón de herramientas para el municipio y nunca fue irregular ni oscuro", siguió Abo Hamed.

Por último, destacó: “De ninguna manera el Concejo está renunciando al control de la obra pública, todo lo contrario. La ejecución de la obra pública es una competencia exclusiva del Ejecutivo municipal, lo que el Concejo puede hacer es, de alguna manera, un pedido de informe o seguimiento que es lo que estamos haciendo. Tampoco voy a permitir que se ponga en tela de juicio la transparencia y seriedad del Concejo, son ellos los que atentan contra estos valores, con las actitudes que tienen, se ausentan, no van al tratamiento de las comisiones y después cuando van cuestionan cosas de las que estuvieron ausentes”.