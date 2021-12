El Concejo le aceptó la renuncia a Alfonso y De Sarriera pide ocupar “urgente” su banca

Este martes el Concejo le aceptó la renuncia indeclinable que había presentado la edil Jorgelina Alfonso y Gustavo De Sarriera -segundo en la lista en las elecciones de 2019 por ese espacio- ingresó una nota en la pidió que se proceda a su “urgente incorporación” al Cuerpo legislativo como concejal.

“Como es de público conocimiento, la concejala Jorgelina Alfonso ha presentado su renuncia indeclinable al cargo. Por orden de lista me corresponde asumir conforme a la proclamación efectuada en fecha 21/06/2019 por el Tribunal Electoral de la provincia de Santa Fe y conforme surge del diploma que me fuera otorgado”, puede leerse en la nota que lleva el patrocinio de un abogado.

Asimismo, señala que “para la cohorte de concejales electos en 2019 no rige la Ley de provincial de Paridad ni puede efectuarse planteo alguno al respecto, según establece el artículo 24 de la Ley 14002”.

“Por lo tanto, y sin dilaciones, solicito se verifique mi compatibilidad para el cargo conforme a la Ley 2756, se me tome juramento y se me ponga en posesión del cargo para el que he sido electo con mandato hasta el 10 de diciembre de 2023”, finaliza.

Asimismo, la nota es acompañada por un documento del propio Tribunal Electoral en el cual puede ver cómo sería la sucesión de cargos y en el mismo, De Sarriera aparece como primer suplente del espacio en su momento representado como Frente Progresista Cívico y Social.

Sin embargo, vale recordar que el Frente Amplio Progresista también presentó sus argumentos para reclamar que la banca que queda libre vaya para Maira Leiva, quien en su momento también formó parte de la lista.