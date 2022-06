El Torito Herrera busca nuevos jugadores para integrar su equipo de quad rugby

El último fin de semana, Juan Manuel Herrera jugó con la camiseta de Cilsa de Santa Fe un torneo de quad rugby en Villa María, ante la imposibilidad de hacerlo con su equipo. No obstante, el deportista local se enfoca en un objetivo particular a partir de ahora: sumar nuevos jugadores que presenten una lesión medular o los cuatro miembros afectados a Los Toros de Old Resian, el equipo que él mismo fundó hace poco más de un año, en marzo de 2021.

“Queremos participar de otro torneo nacional. Creemos que va a haber dos más antes de fin de año y, para eso, necesitamos integrar más chicos que quieran participar”, dijo el Torito a El Roldanense. “De esa manera, difundimos nuestra actividad para que, el día de mañana, tengamos apoyo”, explicó. Se lamentó, además, porque el equipo no pudo decir presente en la competición disputada en Córdoba, a la que Juan pudo acceder gracias al apoyo de la Municipalidad y de Sitram.

La intención principal es que “en el futuro podamos jugar y llegar a un torneo internacional”, se ilusionó. Y destacó la importancia del quad rugby. “Es un deporte que te da muchas ganas de independizarte día a día. Lo he visto yo mismo, cuando empecé manejaba una silla eléctrica y hoy tengo una normal”, subrayó. “Hablamos de algo muy inclusivo y hay mucho compañerismo y unión, lo que nos da muchas ganas de crecer. Uno le copia al otro y así empezamos a soltarnos”, señaló.

Por cualquier interés en formar el equipo, o por diversas consultas ante ese intención, es necesario comunicarse al número 3416459165.