El FPCyS recoge el guante: “Hay domicilios donde viven 19 personas con 16 apellidos distintos”

“Desde el Frente Progresista Cívico y Social de Roldán queremos dejar asentada nuestra posición acerca de los domicilios que figuran observados en el padrón definitivo que emitió el Tribunal Electoral de la provincia de Santa Fe”, empieza el comunicado que este jueves por la mañana emitieron desde ese espacio político ante la denuncia pública del secretario de Producción Germán Wirsch y el concejal MarianoMateo, quienes no podrán votar ya que su domicilio legó observado en el padrón electoral.

“Como espacio político, desde el 2013 venimos denunciando que en muchos domicilios residen varias personas con apellidos distintos. A raíz de esto, y luego de estudiar el padrón completo de los habilitados para votar en la ciudad de Roldán, elevamos una denuncia, el día 20 de febrero de 2019, contra irregularidades conforme a lo que determina la ley 11.627”, puntualizan.

“Cabe aclarar, que la denuncia realizada es sobre los domicilios y no sobre las personas. Y que el que tiene la potestad de dar lugar a dicha denuncia es el mismo Tribunal Electoral, que realiza la verificación in situ y determina la veracidad o no de la denuncia. En esta oportunidad, el secretario de bloque de nuestro espacio fue el firmante de dicha denuncia, avalada por un escribano público, en representación de este espacio político a fin de garantizar la transparencia del sistema democrático en nuestra ciudad”, aclaran.

Asimismo, ejemplifican que “entre los domicilios que este espacio político denunció, verificados por una escribana y por el tribunal electoral, se pueden mencionar: en calle Güemes hay 19 personas con 16 apellidos distintos domiciliadas en una misma casa; en calle Los Aromos se repite el mismo patrón al encontrar en otra vivienda a 19 personas con 16 apellidos distintos, en calle Catamarca también se encontró otra casa con 13 personas con 9 apellidos distintos, y este modus operandi se repite sucesivamente en otros domicilios”.

“Queremos destacar que nuestro accionar es consecuente a nuestros principios, a nuestra ética y a nuestras convicciones políticas. No vamos a permitir que nuestros representantes sean elegidos por electores que tengan falsos domicilios”, finaliza el comunicado.