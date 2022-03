“El intendente trata de justificar su improvisación y el caos que genera con dichos falaces para confundir a la ciudadanía”

Comunicado del Bloque Justicialista tras las declaraciones del intendente Daniel Escalante:

Queremos expresar nuestro repudio a las declaraciones del intendente municipal de nuestra ciudad. En enero de este año el municipio aumentó la Tasa General de Inmuebles un 35% por una incorrecta aplicación de la fórmula polinómica que arrojaba un aumento del 16% aproximadamente.

Después de 3 meses y habiéndole notificado por distintos medios informales y formales del error, finalmente esta semana desde el Concejo logramos que le devuelvan a los vecinos el excedente mal cobrado.

Cometer un error es humano y hubiese sido noble reconocerlo, pero sostenerlo a costa del perjuicio de las finanzas municipales y el contribuyente es peligroso. Como representantes del pueblo no podemos permitir que apliquen tarifazos y amenacen a los vecinos con la interrupción de los servicios.

A la catarata de mentiras se suma la acusación de que “nos” aumentamos el sueldo. Los concejales roldanenses NO aumentamos nuestro propio sueldo, el intendente lo sabe perfectamente porque estuvo sentado en la banca 8 años, esto no sólo afecta a nuestro bloque si no a la concejal del Frente Cívico y Social y a su propio concejal. Basta de difamaciones!”