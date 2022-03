Escalante: “El Concejo de Roldán pretende el caos, vamos a defender a los vecinos”

“La decisión del Concejo Deliberante de Roldan de rechazar la actualización de la Tasa Municipal que propusimos es apostar a la ingobernabilidad. Sólo puedo entender la irresponsabilidad de desfinanciar al municipio como una acción deliberada para que se caigan todos los servicios”, disparó en sus redes sociales el intendente Daniel Escalante tras lo sancionado este martes por el Concejo que lo obliga a retrotraer el aumento del 35% de la TSP.

“Quieren que este intendente pacte, que deje de denunciar lo que nos dejaron en deudas millonarias, embargos, nombramientos de ex funcionarios y familiares, y obras y programas que se cobraron pero no se rindieron. Nos dejaron un descontrol, sumado a que todos los días aparecen nuevas irregularidades, que vamos a denunciar ante la justicia”, sumó.

“Los concejales del justicialismo buscan el caos, que no podamos pagar los sueldos, que no se presten los servicios que los vecinos necesitan. Estábamos pidiendo una actualización de la Tasa del 35%, cuando la inflación supera el 50%, lo cual es directamente no permitir el normal funcionamiento. Les pido a los concejales mayor responsabilidad, les pido ejemplaridad, porque se aumentaron el sueldo en un 52%, es decir por encima del 16% que nos imponen, del 35% que propusimos, y del 46% que van a recibir junto al resto de los empleados públicos”, agregó.

Por último, detalló los pasos a seguir: “Ante la situación crítica que describo, voy a convocar a todo mi equipo de colaboradores a una reunión de urgencia, a fin de analizar las consecuencias, y las medidas extraordinarias que deberemos tomar. Todo será informado a la ciudadanía, para que conozca de manera transparente la situación”.