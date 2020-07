El reclamo por mejoras edilicias y cargos para el Anexo de la Técnica llegó a la Legislatura

La diputada provincial de la Unión Cívica Radical (UCR – FPCyS), Silvana Di Stefano presentó un proyecto para que el Anexo N° 1623 de la Escuela Técnica N° 643 de la ciudad de Roldán cuente con las condiciones edilicias necesarias para la vuelta a clases y tenga los nombramientos de personal para poder llevar adelante la tarea educativa.

Tal como adelantó El Roldanense hace una semana, autoridades del establecimiento están muy preocupados ya que de existir una vuelta a clases de modo presencial, esa escuela no estaría en condiciones de retornar.

“La población de Roldan viene creciendo en los últimos años y generando un aumento constante en la demanda educativa, y el nivel secundario necesita una particular atención, ya que no solo faltan bancas para garantizar la educación de jóvenes, sino que, además, el anexo de la Escuela Técnica viene padeciendo problemas edilicios que no han sido resueltos”, reclamó Di Stefano.

A dicho establecimiento concurren alrededor de 120 alumnas y alumnos que cursan el primero y segundo año en dos cursos. “Previo a la pandemia ya había serios problemas edilicios, y la posibilidad de retomar el dictado de clases de modo presencial una vez finalizadas las vacaciones de invierno, pone nuevamente de manifiesto esta problemática”, señaló la legisladora.

Di Stefano recordó que en febrero se hicieron gestiones para el alquiler de un inmueble, sin embargo, dichas tratativas fracasaron.

Además, indicó que autoridades a cargo del establecimiento manifestaron que si el retorno a las aulas se establece para el mes de agosto, el mismo no podrá llevarse a cabo, dado que el establecimiento “no cumple con los requisitos para asegurar la salud de toda la comunidad educativa”, destacó la legisladora del bloque de la UCR, presidido por Maximiliano Pullaro.