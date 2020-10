El roldanense Imanol Machuca firmó su primer contrato como jugador profesional

En el mundo virtual, el roldanense juvenil es conocido como @imachucaaa. El DNI dice Imanol Machuca, nació el 15 de enero del 200o y este miércoles por la tarde firmó su primer contrato como jugador profesional. Lo hizo en la sede de Unión de Santa Fe y con la camiseta del tatetngue puesta.

Imanol Machuca en dialogo con El Roldanense, contó: ‘‘Estoy muy feliz de poder concretar un sueño. Firmar mi primer contrato como jugador profesional es algo que desde chiquito lo soñaba y ayer al momento de estampar la firma me parecía algo ilógico, pero me pellizque y es real ’’.

El juvenil roldanense explicó: ‘‘El contrato lo firmé en la sede del Club Unión de Santa Fe y es por el lapso de dos años. La verdad que esta firma me llega en un momento muy bueno’’, y añadió: ‘‘Exploto de felicidad y quiero agradecer a todas las personas del Club, pero también a Dios, a mi familia que me ayudaron muchísimo y a mi viejo que siempre me alentó para que yo pueda seguir jugando y hoy estar cumpliendo una de mis metas’’.

Por último Imanol Machuca, comentó: ‘‘Esto me genera estar más comprometido con lo que se viene, son lindos desafíos y uno entrena todos los días para dar lo mejor y poder lograr cumplir el otro sueño, debutar en primera’’.

Machuca nació futbolísticamente en el club San Lorenzo de Roldán, y luego pasó por El Porvenir de San Jerónimo Sud y Sportivo Matienzo de Pujato, hasta llegar en 2019 a Unión de Santa Fe.