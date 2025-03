El joven taekwondista roldanense que salió campeón en Mar del Plata y sueña con el Mundial

El taekwondista roldanense Santiago Traglia se coronó campeón en el selectivo nacional disputado en Mar del Plata, una competencia clave para la clasificación al Mundial de la categoría que se celebrará en Barcelona. El deportista local mostró un gran nivel en su su categoría juveniles combate hasta 60 Kg y se trajo el primer puesto.

El certamen tuvo lugar en el Club Once Unidos de la ciudad feliz, donde compitieron los mejores exponentes de Argentina que fueron a buscar puntos para la clasificación al mundial. Con este gran resultado el taekwondista roldanense ratificó su posición como uno de los mejores del momento.

“Estoy muy contento por el campeonato logrado, quiero agradecerle a mis papás y a mi hermano menor seba, al profe del dojang, Pablo García, a su hijo Mateo y a toda la familia de dojang Choi que siempre estuvo apoyando y con la que disfrute durante tantos años y sigo disfrutando a día de hoy”, relató Santiago.

“Fue difícil llegar hasta acá, fueron años de disfrute y sufrimiento en los que no había resultados y parecía que todo el esfuerzo era inútil. Pero, ahora que se empezaron a conseguir esos resultados es como si la historia tuviera sus ojos en mí por primera vez”, resaltó el joven y al mismo tiempo agregó: “Estoy satisfecho y el paso del tiempo me demostró que lo importante no era ganar sino que era disfrutar del deporte y los que me acompañan en el taekwondo”.

“En tantos años aprendí que a veces hay que tomarse un descanso y frenar a mirar de cerca lo suertudo que soy de estar viviendo justo ahora todo esto. También me di cuenta de lo importante de verdad es disfrutar del camino sin darle demasiada importancia a como resulten las cosas y entrenar sin parar solo por el mismo amor que se le tiene al deporte”, señaló.

“Está oportunidad de participar en algo así de grande la voy a aprovechar al máximo, pero lo más valorable es que no importa que tan complicado o lejos este un objetivo, siempre que se le dedique el tiempo y amor que uno tiene por su pasión va a valer la pena el esfuerzo y los sacrificios”, cerró.