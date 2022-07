El roldanense Tobías Giorgis representará al país en el Juegos Mundiales

Tobías Giorgis es uno de los atletas argentinos que intervendrá en los Juegos Mundiales de Birmingham, Estados Unidos. Lo hará en la disciplina del esquí náutico, y durante mayo estuvo en tierra estadounidenses -donde se llevará a cabo la competencias- para tratar de llegar lo mejor preparado posible.

Según destacó el portal Argentina Amateur Deportes, el Oak Mountain State Park es la sede designada para llevar adelante la prueba del esquí acuático. Es por eso que allí, Giorgis anhela con conquistar una medalla, cualquiera sea el metal. “Sería algo irreal que pase, es un torneo de mayores donde hay esquiadores mejores que yo, por lo que no soy favorito para las medallas. Todo puede pasar igual”, reconoció. Y sostuvo que su principal foco estará en realizar su mejor tarea posible, con buenos registros y esperar a lo que los demás competidores hagan. “Además de lo deportivo creo que es una buena experiencia y que va a ser divertido”, agregó.

La familia Giorgis es habitué del esquí náutico dado que Tobías comparte su pasión junto a Francisco e Ignacio, sus hermanos. Como parte fundamental de su carrera, mantiene constante diálogo con ellos. “Con Nacho siempre estamos hablando, si bien el en este momento no se está dedicando, sigue siendo parte de mi carrera y todo lo hablo con él. Es un gran apoyo”, asintió.

Giorgis augura el poder ver en el futuro cercano al esquí acuático dentro del programa de los Juegos Olímpicos. No será tarea sencilla. “Sería algo increíble. Por cosas políticas creo que en el corto plazo no va a poder ser posible, pero ojalá algún día sí. El tema del motor en la lancha es algo que no ayuda, pero de todas maneras debería ser olímpico”, admitió.

Post Juegos Mundiales, Giorgis diagramó cuál será su futuro. Y expresó: “Voy a estar preparándome para los Odesur de octubre. Me gustaría poder ganar un oro en esos juegos y sumar lo más que se pueda al medallero”.

Tobias Giorgis será uno de los argentinos que dirá presente en Estados Unidos. Y donde tratará de buscar la segunda medalla del esquí náutico en este tipo de competencias, donde Javier Julio fue campeón de Slalom por 1997, en los juegos de Lahti (Finlandia).

Qué son los juegos mundiales

Los Juegos Mundiales o World Games son un evento multideportivo que se celebra cada cuatro años e incluye a los deportes que no forman parte del programa olímpico. El organismo a cargo de ellos es la Asociación Internacional de Juegos Mundial o IWGA por su sigla en inglés.

La idea de su creación surgió a través del presidente de la World Taekwondo Federation (WTF) Um Yong Kim quien en 1980 invitó a las federaciones de los deportes no olímpicos para crear los Juegos Mundiales. Así el Comité Olímpico Internacional (COI) creó el Consejo para los Juegos Mundiales que luego se transformó en IWGA.

El objetivo de este evento es que los deportes obtengan fama y puedan promocionarse. En algunos casos eso deportes entraron al programa olímpicos e incluso deportes olímpicos están en los World Games con sus modalidades que no son olímpicas. Por ejemplo la gimnasia de trampolín participa con doble mini tramp y tumbling.

La primera sede fue Santa Clara, California, Estados Unidos en 1981. Desde entonces se celebran cada cuatro años al igual que los Juegos Olímpicos. La siguiente edición será en Birmingham 2022 del 7 al 17 de julio. Incluso la edición de 2025 ya tiene sede, será en Chengdu, China.

A lo largo de la historia Argentina ganó un total de 20 medallas, de las cuales dos fueron de oro, 7 de plata y 11 de bronce. Con estos números Artículos Relacionados Ulises Paez compitió en Cottbus el país se ubica en el puesto 47° del medallero histórico.