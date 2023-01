El Torito Herrera se prepara para un año cargado de desafíos con su club y la Selección

El año no pudo haber terminado mejor para Juan Manuel Herrera, al recibir una distinción de deportista destacado en el Monumento a la Bandera de parte de la secretaría de Deportes y Turismo de la Municipalidad de Rosario y el Centro Regional de Alto Rendimiento. No obstante, tal mención fue el corolario de un 2022 en el que volvió a creer en sí mismo. Así culminó una etapa en la que su carrera deportiva tuvo un resurgir.

“Estoy muy sorprendido. Me sentía con poca actividad y, de golpe, con mi equipo nuevo pudimos lucirnos en los torneos con un título y un subcampeonato ante un seleccionado”, describió el Torito a El Roldanense, realizando un balance del año que terminó. Los Toros de Old Resian fueron formados en abril del 2021 y, conforme al paso de estos meses, pudieron empezar a competir a nivel oficial. De hecho, la idea es continuar haciéndolo una vez atravesado el parate de las Fiestas.

A aquel premio recibido el 7 de diciembre, Herrera le sumó el de MVP (jugador más valorado, por sus siglas en inglés) del torneo Nacional de quad rugby, en el que compitió con equipos de diferentes provincias. “Estos reconocimientos son un mimo al alma, una gran motivación para seguir, sin dudas. Obviamente, el Mundial de fútbol nos motivó mucho para representar a nuestro país con más orgullo aún”, contó. Incluso, cerró diciembre junto a la Selección, disfrutando de las últimas concentraciones.

El deportista roldanense ya recibió la citación para dos certámenes grandes a disputarse pronto: el Sudamericano de Sao Paulo, Brasil, en marzo, y el Parapanamericano de Chile, en septiembre. Mientras, se encuentra abocado a encontrar un segundo trabajo para “seguir cubriendo gastos de material de competencia y también continuar siendo parte del seleccionado”.

Desafíos no le faltan al Torito para encarar lo que viene. Buscará darle un nuevo impulso a su equipo y seguirá vistiendo la camiseta argentina, así como lo hizo casi desde el comienzo de su trayectoria. “Siempre me esfuerzo para ser el mejor. Es un logro que me llena mucho en lo personal y suma para ayudar en el seleccionado. Sin dudas, buscaré representar la celeste y blanca, dándolo todo de mí”, aseguró.