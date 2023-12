El Newcom roldanense participará del Torneo Nacional de la disciplina en Mar del Plata

El Voley adulto de Roldán (Newcom) participará del Torneo Nacional que se desarrollará en Mar del Plata el próximo 24 de febrero del año entrante y los integrantes del equipo están entusiasmados con la posibilidad de participar de la competencia.

‘‘El Voley para los adultos de New Com empezó en noviembre del año pasado, pero en mi caso mi incorporé en junio de este año, cuando vi en una publicación de Facebook que hacían un llamado a agregar personas y con el paso del tiempo me di cuneta que es un deporte que me encanta’’, relató Carlos Belen, capitán del equipo, en di+alogo con El Roldanense.

‘‘Hoy en día somos en total entre mujeres y hombres 35 personas, de las cuales la mayoría tiene algún inconveniente motriz, pero eso no dificulta poder realizar la actividad y pasar un gran momento, despejarnos de todas las cosas y seguir adelante. Jamás me hubiera pensado practicando un deporte a los 61 años, pero este grupo lo hizo posible’’, agregó.

‘‘Pueden sumarse personas de 45 años en adelante, incluso hay gente que supera los 70 años, es por eso que nosotros decidimos llamar al grupo Que bandurria en donde las diferencias de edades hacen que el grupo se nutra de cada persona’’, explicó el capitán del equipo.

‘‘Hace un tiempo fuimos a jugar un torneo regional en Santa Fe de voley a Rosario y nos fue muy bien, luego de eso participamos de la Copa de Plata en un polideportivo en la ciudad de Rosario y salimos campeones y producto del rendimiento a partir de ahí nos invitaron a participar del torneo nacional que organizar NewCom que se disputará en febrero en Mar del Plata, donde será una competencia de tres días y asistirán desde diferentes puntos del país’’.

‘‘El deporte está a cargo de la secretaría de Deportes de la Municipalidad y quién nos guía es la profesora Carolina Robul, ella nos da la posibilidad de hacer las practicas en el Néstor Club. Estamos practicando todos los lunes y miércoles por la tarde, y a partir del próximo 18 de diciembre por el calor los horarios de practica serán desde las 19 a 20 hs’’sostuvo y agregó: ‘‘Invitamos a todas las personas adultas a que se acerquen a disfrutar de este deporte’’.