Empresa líder de herramientas para el agro y jardín busca sumar personal a su staff

Empresa representante de marcas líderes de herramientas para el agro y jardín, se encuentra en la búsqueda de personal en la ciudad. A continuación los detalles.

Puestos a cubrir:

⁣⁣

1 – Empleado de Depósito: para carga, descarga y traslado de mercadería entre locales. Almacenamiento óptimo y según normas de calidad, preparación de pedidos para clientes o armado de fletes, control y organización del stock, reposición de producto en racks / estanterías. Registro en sistema ERP de movimientos de mercadería. Es requisito contar con carnet de conducir al día y ser responsable, puntual y proactivo.⁣⁣

⁣⁣

2 -Mecánico para reparaciones técnicas del área de Posventa, con conocimiento en el rubro y dispuesto a aprender y crecer en su carrera. Realizará reparaciones y mantenimiento de maquinaria y herramientas.⁣⁣

Diagnosticará y solucionará problemas técnicos. Llevará el stock de repuestos y definirá las compras para el sector. Realizará tareas de mantenimiento preventivo. Se requiere capacidad y habilidades para brindar una buena atención al cliente.⁣⁣

⁣⁣

Puestos 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲𝘀 – Ubicación: Tierra de Sueño (Roldán)⁣ – Prioridad residentes locales⁣

⁣⁣

Los interesados deberán postularse colocando como referencias ‘‘Depósito’’ o ‘‘Mecánico’’ según corresponda al mail ⁣: rrhhcharlas@gmail.com ⁣⁣