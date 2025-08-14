Empresa Metalúrgica de Roldán incorpora Empleado/a Administrativo/a
Requisitos y dónde enviar CV, en la nota.
Empresa Metalúrgica de Roldán incorpora: EMPLEADO/A ADMINISTRATIVO/A
Requisitos: Sexo indistinto, mayor de 25 años, con experiencia en el aérea administrativa/contable.
Que viva en la ciudad de Roldan.
El horario de trabajo será de lunes a viernes de 7:00 a 12:00 y de 13:30 a 17:30 hrs.
(Enviar CV con datos completos y actualizados)
Los interesados deben enviar curriculum por WhatsApp al 0341-156946799.