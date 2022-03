Danza de nombres: en los últimos dos años y medio Roldán cambió 12 veces de comisario

El pasado sábado al mediodía Sergio Segovia dejó de ser el comisario de la seccional Sexta de Roldán, un cargo que ocupó desde el 21 de febrero pasado. Haciendo un poco de revisionismo, con este cambio desde el 2019 ya se cuentan 12 modificaciones en el puesto máximo de la dependencia policial local.

El primero en ese período fue el 6 de mayo de 2019 cuando Alberto Fleitas dejó ser el jefe de la Comisaría Sexta y en su lugar quedó Luciano Casteran, quien hasta ese momento se desempañaba como sub jefe de la mencionada repartición, puesto que en aquellos días ocupó el Sub Inspector (ex cabo) Javier Fleitas. Casterán estuvo a cargo de la Sexta hasta el 19 de octubre de ese mismo año, cuando la Unidad Regional XVII decidió removerlo de su cargo y Javier Fleitas quedó como comisario interino.

El tercer cambio fue el martes 26 de noviembre de 2019 cuando asumió Juan Ramos, con jerarquía de subcomisario dentro de la fuerza, quien llegaba desde la comisaría Primera de San Lorenzo. A un mes de asumir en el cargo, Juan Ramos fue removido y en su lugar asumió Esteban Villalba, un hombre que venía con experiencia en la ciudad ya que había estado como sumariante y también como subjefe de la seccional.

Tres meses después, el 21 de marzo de 2020, se dio el quinto cambio: la Unidad Regional XVII San Lorenzo dispuso el relevamiento del comisario Villalba y asumió, una vez más, como comisario interino Javier Fleitas.

Pasado la mitad de año del 2020, el derrotero de los comisarios continuó y el 7 de septiembre asumió Néstor Iglesias, quien realizó toda su carrera policial en Rosario. En aquel momento, Iglesias llamó a la sociedad a que “se acerque a la seccional y plantee las problemáticas que hay”, pero sus intenciones no duraron en el tiempo dado que el 5 de noviembre asumió como nuevo comisario de la ciudad David Villena, quien llegó luego de haber sido Jefe de Inspección 3ra.

El comienzos del 2021 se mantuvo estable hasta el 28 de mayo, cuando Villena dejó de ser el jefe de la Comisaría Sexta y su lugar fue ocupado por Claudio Bassini, pero el 5 de octubre Bassini dejó de cumplir funciones en la seccional local y asumió como comisario interino, nuevamente, Javier Fleitas.

Luego de casi cinco meses, el 21 de febrero de este año la seccional Sexta de la ciudad sufrió una nueva renovación, pero esta vez fue completa, con cambios en toda la cúpula: el inspector Sergio Segovia quedó a cargo, en tanto José Ojeda, quien llegó desde la Séptima de San Lorenzo, ocupó el puesto de subjefe.

Por último, el pasado sábado al mediodía y poco más de un mes de haber asumido, Segovia dejó de ser el comisario de la seccional Sexta de Roldán y en su lugar asumió Diego Cardillo, un hombre que llega con mucha experiencia en la fuerza y con 21 años de servicio, y por cuyas manos pasará la difícil tarea de bajar el índice de delitos de la ciudad.