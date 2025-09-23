En venta: casa de cuatro dormitorios en el centro de Roldán, ideal vivienda o proyecto comercial

Inmobiliaria SI vende casa de cuatro dormitorios en ubicada en pleno centro de Roldán, frente a la sucursal del Banco Nación.

Esta propiedad está distribuida en dos plantas y cuenta con 232 m2 cubiertos, se destaca por su sólida construcción, amplitud de ambientes y una ubicación estratégica tanto para uso residencial como comercial.

Una oportunidad única para quienes buscan instalar su actividad profesional o combinar vivienda con trabajo en una zona de alto tránsito.

