En venta: casa de dos dormitorios con piscina y parque en Funes Town
Inmobiliaria Sofía Cochitti vende una casa de dos dormitorios en el barrio Funes Town, sobre lote parquizado, con piscina.
Ubicación: Funes Town
Superficie del lote: 480 m² (15 x 32 m) – totalmente cercado con ligustrines
Parque: césped brasileño y arboleda consolidada
Características de la vivienda:
• Superficie construida total: 82,38 m²
• Cubiertos: 58,98 m²
• Semicubiertos: 23,40 m²
• Antigüedad: 7 años
• Excelente estado de conservación
• Tipo de construcción: sistema en seco, revestida con ladrillo
• Techo: a dos aguas de chapa y madera
• Distribución:
• 2 dormitorios
• Cocina y living-comedor integrados
• Galería con parrillero
Piscina:
• Material, 8 x 4 m
• Playita húmeda de 3 x 2 m
• Superficie total: 38 m²
• Equipamiento: bomba sumergible 1.5 hp, filtro y bomba Vulcano
Servicios:
• Biodigestor
• Agua con bomba sumergible
• Cercado completo.
Precio: u$s115.000
Para más información: 341 324 1280
Sofía Cicchitti.
Corredora inmobiliaria – Matrícula 0582
Casa Central: Belgrano 434, Roldán
Sucursal Funes: Córdoba 1290