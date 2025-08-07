En venta: lotes en barrio Alto Residencial en Roldán desde u$s23.500

Inmobiliaria Sofía Cicchitti tiene a la venta lotes en ALTO RESIDENCIAL, hermoso barrio en expansión, con acceso desde Ruta A012, a pocos mts de Barrio Las Tardes y conectado al casco urbano de Roldán.

A 20 min del centro de Rosario por autopista.

Disponen lotes desde los 518m2. (14×37) desde los u$s23.500. Escritura inmediata en caso de ser contado. Opción de financiación.

Coordiná para visitarlos al 0341 3 241280

Sofía Cicchitti.

Corredora inmobiliaria, matrícula 582.

16 años de trayectoria en el rubro