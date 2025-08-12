En venta, retasada: vivienda de dos dormitorios sobre avenida en Acequias del Aire

Inmobiliaria Sofía Cicchitti tiene a la venta esta propiedad en el barrio Acequias del Aire, Roldán.

Se encuentra ubicada sobre avenida, compuesta de dos dormitorios, cocina comedor, living, baño principal y baño en suite a terminar.

Se trata de una vivienda industrializada, amplia con techo a dos aguas. Lote de 620 m2 , vivienda 70,68 m2 cubiertos.

Galerías 65 m2 . Galería frente 1,80 x 11,40 = 20,52 m2

Galería trasera 3,00 x 15,00 = 45,00 m2

Precio: u$s78.000

Para conocerla coordiná una visita al 0341 3 241280

Sofía Cicchitti.

Corredora inmobiliaria, matrícula 582.

16 años de trayectoria en el rubro .