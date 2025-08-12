En venta, retasada: vivienda de dos dormitorios sobre avenida en Acequias del Aire
Inmobiliaria Sofía Cicchitti tiene a la venta esta propiedad en el barrio Acequias del Aire, Roldán.
Se encuentra ubicada sobre avenida, compuesta de dos dormitorios, cocina comedor, living, baño principal y baño en suite a terminar.
Se trata de una vivienda industrializada, amplia con techo a dos aguas. Lote de 620 m2 , vivienda 70,68 m2 cubiertos.
Galerías 65 m2 . Galería frente 1,80 x 11,40 = 20,52 m2
Galería trasera 3,00 x 15,00 = 45,00 m2
Precio: u$s78.000
Para conocerla coordiná una visita al 0341 3 241280
Sofía Cicchitti.
Corredora inmobiliaria, matrícula 582.
16 años de trayectoria en el rubro .