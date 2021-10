Es mago hace 15 años, vive en Roldán y aportará su grano de arena para ayudar a Nina

Este sábado 9 de octubre se desarrollará en el SUM del Paseo de la Estación un té a beneficio de Nina, la bebé roldanense que padece Atrofia Muscular y necesita reunir dos millones de dólares para su medicación. Entre los artistas invitados, que actuarán y brindarán su show ad honorem para colaborar con la causa, se encuentra Ismael Galimberti, un mago rosarino que a la vez es policía y no dudó en sumarse apenas conoció la movida. “Todo sea por el bien de la nena y para sumar un granito de arena”, dijo a El Roldanense.

Ismael tomó conocimiento mediante las redes sociales de las necesidades de Nina, que hoy tiene casi un año y medio de vida. Su madre, Verónica, había detallado a este medio que “la condición de la medicación es aplicarla antes de que cumpla los dos años y con un peso no mayor a los 13 kilogramos”. Es por eso que se organizó la gran movida que tendrá lugar el fin de semana, con un gran número de tarjetas vendidas. De hecho, se espera que asistan 80 niños y otro gran número de adultos a la jornada que servirá para seguir recolectando el dinero.

“Es una movida muy importante y resonó mucho en la ciudad. Ella necesita su medicación para tener un mejor estilo de vida. La propuesta está muy buena y siempre me gustó ayudar por un bien común”, detalló Ismael, que es mago desde hace 15 años y se mudó hace uno a Roldán. En un primer momento, se ofreció a realizar su show en cualquier lugar; luego, a través del diálogo con la mamá de Nina, fue convocado a participar del té.

No será la primera vez que Galimberti participe en eventos a beneficio, ya lo ha hecho en otras oportunidades. Por ejemplo, según detalla, en su momento viajó a Las Varillas, Córdoba, para ayudar a un merendero. En otra ocasión, se hizo presente en Empalme Villa Constitución para expresar su talento y ayudar al Samco local. Igualmente, uno que no olvida fue el que se desarrolló en pos de ayudar a Haití, a posteriori del terremoto de 2010. “Pensaba en los haitianos que vivían en Rosario, esos chicos no podían volver a su país y estaban preocupados por sus familias. Se trató de una experiencia muy linda y gratificante”, relató. Tuvo la oportunidad de viajar al país centroamericano, pero debió declinar la propuesta por su hijo recién nacido.

Miembro de la Asociación de Magos Rosarinos (ASOMAR) y de la Peña Mágica Rosarina (PEMAR), los espacios donde se reunía antes de la pandemia para compartir trucos, juegos y experiencias, también exhibió su magia trabajando con el Ministerio de Cultura de la Provincia durante junio y julio de este año. Además, en otra ocasión, actuó en la guardia del Hospital de Niños el día de Reyes Magos. “Fue una experiencia interesante junto a un grupo de motoqueros. Era cómico ver al grupo de grandotes llegando en sus motos, y el mago en su Golcito modelo ‘98. Ellos repartían juguetes y yo hacía magia”, recuerda.

Hoy, dice que lo llena de satisfacción formar parte de “este evento para Nina”. Consultado por el significado de su participación en la jornada y la meta común de todos los asistentes, explica: “Es lindo y una caricia al alma. Por ahí, uno tiene problemas, pero se da cuenta de que hay dificultades más grandes. Sé que puedo ayudar y me llena de orgullo”. También, busca conocer más gente en la ciudad, y que las personas sepan que “pueden contar con un mago y sus amigos para estas cosas”.

“La intención es dibujar una sonrisa en chicos y grandes, para pasar un buen momento en pos de ese objetivo de ayudar a Nina. Esa es la meta principal de todo, ayudarla a ella, y lo digo como padre. Uno por sus hijos mueve cielo y tierra para ayudarlos”, expresó. La invitación está hecha, el sábado en el SUM el objetivo será uno solo, y entre los artistas invitados estará el mago Ismael.