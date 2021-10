Escalante con Bullrich: “Tenemos un plan para que Roldán vuelva a ser una ciudad segura”

El candidato a intendente de Roldán, de Juntos por el Cambio, Daniel Escalante se reunió este martes con la exministra de Seguridad de la Nación y líder del PRO, Patricia Bullrich, con quien avanzó en la diagramación de un plan de seguridad para la ciudad. También fueron de la partida Vanina Procopio y Marcelo Cristiani, quienes pugnan por ingresar al Concejo.

«Nosotros no somos como el gobernador Omar Perotti que prometió paz y orden y cada vez estamos peor. Nosotros tenemos un plan estudiado, y también explicamos cuál es y lo que vamos a hacer», aseguró Escalante tras la reunión con Bullrich.

“Queremos que Roldán sea una ciudad segura, limpia, y ordenada. Hay que trabajar para tener entornos seguros y para eso vamos a crear una Secretaria de Seguridad”, anticipó.

El candidato a intendente enumeró las principales medidas a implementar en caso de ser gobierno, entre las que mencionó un sistema de Puestos Móviles con el objeto de tener mayor presencialidad en todos los barrios, y revalorización de los espacios públicos, como también los entornos a los establecimientos educativos y sanitarios.

“Vamos a incrementar y descentralizar el sistema de monitoreo de cámaras. Queremos una ciudad moderna y pujante, pero también queremos recuperar la paz y la seguridad de un pueblo”, aseguró.

Además, recordó su propuesta de “poner más vehículos en la calle y trabajar con un sistema de cuadrículas. Vamos a realizar podas con mayor frecuencia para mejorar la iluminación, y sumaremos luminarias”.

También mencionó la necesidad de un trabajo articulado con la dependencia local de la Fiscalía Regional 2, reuniones frecuentes con comisarios, y hacer encuentro con vecinos y la policía en los diferentes barrios de la ciudad para que “la gente pueda plantear sus problemas y necesidades a las autoridades”.

Finalmente, cuestionó la falta de planificación, tanto del intendente como el gobernador en materia de prevención de delitos. “Pedretti es un fiel reflejo de Perotti, no sabe qué hacer o no lo quiere hacer para brindar seguridad a Roldán. La ciudad está cada vez peor, los y las roldaneses no nos merecemos vivir así, tenemos que recuperar la tranquilidad que siempre tuvimos», sentenció Escalante.

A su turno Vanina Procopio añadió que: «La seguridad es un tema que preocupa mucho a los roldanenses. Necesitamos una policía con más presencia, que sea cercana a los vecinos, que pueda prevenir y combatir el delito» dijo; y agregó: «Además, hay que reformular la guardia urbana para que pueda cooperar con la seguridad de los ciudadanos. Los integrantes son empleados municipales, equipados con un celular y con apariencia de policías, pero la realidad es que poco pueden hacer para cuidar a los vecinos».

Marcelo Cristiani, quien formó parte de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y hoy se encuentra retirado expresó que “desde los municipios se puede aportar a la Seguridad haciendo las obras en los barrios, iluminando, haciéndolos accesibles y trabajando de manera coordinada con la Policía. En Roldán eso no sucede”, sentenció.