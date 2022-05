Escalante: “El pago de la deuda se traduce en menos servicios y obras para la comunidad”

Luego de dar a conocer el embargo de fondos coparticipables por el Caso Cedulón, un juicio que lleva más de 25 años en la ciudad, el intendente Daniel Escalante brindó una conferencia de prensa desde su despacho en la mañana del martes. Estuvo acompañado por el secretario de Legal y Técnica, Iván Ludueña, y se refirió a las consecuencias y el impacto que genera el pago de la deuda. “Es algo muy perjudicial para la ciudad, ya que se traduce en menos calles pavimentadas, menos servicios, menos obras para la comunidad”, dijo el jefe municipal.

“Se trata de un juicio que las administraciones anteriores contrajeron y no supieron terminar. Con el esfuerzo de los roldanenses y el pago de sus impuestos, entre todos vamos a tener que pagar esta desidia”, comunicó Escalante. En sintonía, se refirió a las derivaciones que tiene el caso: “Este desmanejo que hubo de dos gestiones anteriores durante 30 años nos pone en esta situación gravísima, que pone en jaque el funcionamiento y el pago de salario a los empleados. Es una situación muy compleja que necesitamos contar a la población”.

En paralelo, expresó que tomó conocimiento del juicio apenas asumió su gestión y que inmediatamente se puso en contacto con la parte demandante. “Nos pusimos a negociar para ponerle un punto final a todo este tema y recabamos toda la información”. Además, aseguró que “la cédula había llegado a la Municipalidad en agosto o septiembre de 2021, en plena etapa electoral. Se quiso esconder bajo la alfombra y tapar esta situación que estallaba”.

“Estoy preocupado por la comunidad. Nosotros nos reunimos área por área en el traspaso de mando, y esta es una situación que la anterior secretaria de Legal y Técnica desconocía”, narró Escalante. Aseguró que, cuando llegó el primer embargo la pasada semana, su administración se encontraba juntando el dinero para el pago de salarios. “Con la ayuda y la pericia de todo el gabinete, pudimos pagar los sueldos en tiempo y forma”, dijo. “Igualmente, esto nos va a condenar durante muchos meses a tener menos dinero para realizar obras, que es lo que necesita la gente”, describió.

Por el mismo lado, manifestó que “vamos a parar la pelota y nos haremos cargo, porque sino condenamos al futuro de la ciudad en situaciones que pueden ser impredecibles”. En sintonía, señaló que “con la plata del vecino y la de todos nosotros, vamos a pagar las irresponsabilidad e impericias que llevan tantos años”. “No me duele porque limita mi administración, me duele por la gente, que va a tener menos calles, menos pavimentos y obras de las que se imaginen”, espetó, y aseguró: “No me achico, le pongo el pecho a las balas y a Roldán lo vamos a sacar adelante. Así nos dejaron la ciudad, esto no era Disneylandia”.

Con respecto al plan de pagos, especificó que seguirá en contacto con la contraparte para ofrecer alternativas. “Esperamos llegar a un acuerdo definitivo. Si esto sigue así, podríamos pagar en un año o más, hasta que se termine de descontar, pero puede seguir indefinidamente”, describió. “Estamos en una instancia que no tiene margen de error, sin espacio para la maniobrabilidad. Apenas llegó esta situación, la di a conocer a todos los concejales. Se los dije en persona, allá por diciembre, en una reunión de comisión”, puntualizó ante la consulta de El Roldanense.

El secretario legal Iván Ludueña brindó, a la vez, detalles de la deuda y las instancias afrontadas. “Esto ya está terminado, definido, fallado en contra. Debemos llegar a un acuerdo y pagar. Estamos hablando de un caso jurídicamente insólito. Se ha pagado un capital de manera incompleta, deficiente, entonces ahora estamos enfrentando permanentes reajustes de intereses”, expresó. “El intendente justiprecia esto en unos 80 millones de pesos, yo no me arriesgaría a ser tan preciso”, detalló, y ahondó en que deben contemplarse también los honorarios de peritos y abogados, inclusive del primer profesional que llevó adelante la causa hace más de dos décadas.

“Este es un juicio que debemos estudiar minuciosamente. La idea es hacer una oferta seria, como bien indicó el intendente, para arreglar esto con la contraparte y ponerle un punto final”, contó Ludueña. “Para que se entienda fácilmente, queremos congelar el monto, para decir ‘debemos esto, pagamos esto y no tenemos más reclamos’. Así, tendremos una perspectiva de gestión y gobierno mucho más clara”, precisó. Aseguró, a la vez, que este no es el único juicio que se deberá afrontar. “La situación judicial que enfrenta hoy el municipio de Roldán, en cuanto a honorarios firmes, consentidos y sin ningún recurso por delante para defendernos, es realmente alarmante y grave”, enfatizó.