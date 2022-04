Esquí náutico: los roldanenses Giorgis coparon los podios en Colombia

Los hermanos roldanenses Tobías y Francisco Giorgis participaron en el Campeonato Latinoamericano de Esquí Náutico disputado en el Club Campestre Llanogrande de Medellín, y se trajeron 7 medallas de oro, 2 de plata y una de bronce.

Tobías en la categoría sub 21 subió a lo más alto del podio en Slalom, Figuras, Salto y Overall, y Francisco en sub 14, obtuvo las de oro en Salto, dónde marcó un nuevo récord latino, y Overall y bronce en Figuras.

Este desempeño permitió que los hermanos Georgis obtuvieran el Overall en 3 de las 4 categorías que incluye la disciplina, Open, Sub21 y Sub14, solo les faltó sub17.