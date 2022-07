Eugenio tiene 9 años, ama dibujar logos de marcas y una láctea nacional lo hizo viral

Eugenio José María tiene nueve años, tiene autismo y es fanático por los dibujos. Hace algunos días atrás la marca de lácteos La Paulina subió a sus redes el logo de su empresa dibujado por el niño y su creación se hizo viral. Soledad, la mamá de Eugenio y a su vez integrante de Padres de Autismo Roldán, contó a El Roldanense su orgullo y cómo su hijo vive la pasión por el arte.

‘‘Desde los cinco años Eugenio tiene diagnosticado trastornos del espectro autista, y desde chiquito no dibujaba, pero un día desde el jardín lo llevaron a que conozca el cuartel de Bomberos y allí empezó a dibujar flores, plantas y no paró más’’, explicó Soledad.

‘‘Él cuando viaja se lleva a todos lados su tabla y su cartuchera y cuando paramos en algún lugar, lo primero que hace es empezar a dibujar en el aire con el dedo, pero luego agarra un lápiz o pintura y lo pasa a una hoja. No copia una imagen sino que trata de ir inventando y diseñando sus propias imágenes’’, agregó la mamá, oriunda de Carcarañá.

‘‘En la actualidad mi hijo usa al menos una resma de 500 hojas A 4 por mes, y a veces cuando no tenemos hojas para que él pueda expresarse, empieza a dibujar con carbón o ladrillo en el patio de mi casa. Con el paso de los años el dibujar empezó a ser su manera de expresarse y a la vez su pasión y desde mi familia lo acompañamos desde donde podamos’’, sostuvo Soledad.

‘Eugenio es un fanático de las marcas, desde Ferrero Rocher, Puma, YPF y hace poco vio en la tele la nueva publicidad de La Paulina donde las personas tienen cabezas de quesos y eso despertó mucho su atención, tanto que empezó a hacer el logo de esta empresa de lácteos y cuando lo terminó se le ocurrió mandárselos por privado al Facebook institucional. ‘‘Ellos me agradecieron y me preguntaron si yo les daba la autorización para publicarlo y así fue que el dibujo llegó a viralizarse’’, recordó Soledad y agregó: ‘‘Eugenio no come lácteos, pero a partir de que le mostramos que subieron su dibujo, ahora quiere ir a conocer la fabrica, ojalá podamos cumplirle ese sueño en el corto plazo’’.

Las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalan que uno de cada 100 niños tiene una condición de TEA. ‘‘A todos los padres que tienen un hijo con autismo, les digo que luchen por mejorar el bienestar para que su hijo pueda tener una vida normal, en mi caso los Padres de Autismo Roldán fueron un gran sostén para poder ir dándole mejor calidad de vida a Eugenio, pero no hay que bajar los brazos pese a todas las trabas que te imponen desde una obra social hasta el Estado’’, aconsejó Soledad.