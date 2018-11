El parte del Samco y la Policía finalizado el megaevento

La Fiesta de Disfraces del Centro Cosmopolita fue, como cada año, muy convocante. La masividad del evento obligó a desplegar un operativo especial tanto de fuerzas de seguridad como de personal médico. Tanto desde la Policía como desde el Samco destacaron que los festejos se desarrollaron “con normalidad”. Aun así hubo hechos en los que se requirió la intervención de ambas instituciones.

“En las inmediaciones del predio donde se desarrolló la fiesta hubo algunas detenciones: tres masculinos por un hecho de hurto de una mochila y dos más que circulaban en moto y habían arrebatado un celular”, contó el comisario Alberto Fleitas a El Roldanense y sumó que las víctimas fueron chicos que habían concurrido al evento.“Además se contabilizaron tres demorados en diferentes ocasiones por averiguaciones de antecedentes”, agregó.

Por su parte, desde el Samco su director Martín Berta destacó que “en líneas generales no hubo mayores inconvenientes” y sumó que debieron atener “algunos pacientes con intoxicación etílica, entre ellos menores, que fueron dados de alta y retirados del hospital por los padres”.

También se contabilizó un caso traumatismo de cráneo que obligó a un trasladado a un centro de salud de mayor complejidad. “Este último caso lo fuimos a buscar a la ruta y aparentemente habría recibido un piedrazo”, detalló el titular del Hospial Rural.

El balance de los organizadores

“Tanto el ingreso como el egreso de los chicos fue excelente. Todo salió muy bien, nos sorprendió que la gente no se quería ir. Estuvo todo muy tranquilo, no hubo grandes líos. Desde el Hospital detallaron que no tuvieron que atender ningún caso grave, las ambulancias no tuvieron que salir de urgencia en ningún momento y la carpa sanitaria con la Cruz Roja trabajó muy bien”, resumió uno de los organizadores en diálogo con El Roldanense.