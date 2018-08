Pedretti: el recorte es un “mazazo en la frente” y habrá problemas para pagar sueldos El intendente detalló que para este año ascienda aproximadamente a $2 millones la suma que dejará de ingresar al Municipio. Los alcances.

“Cuando estábamos recuperándonos, esto es un mazazo nuevo en el medio de la frente”. Así de tajante fue la definición del intendente José María Pedretti para definir las consecuencias que tendrá en las arcas municipales la decisión del Gobierno Nacional de eliminar el Fondo Federal Solidario (FFS), más conocido como Fondo Sojero.

“Nos va a llevar decisiones mucho mas drásticas de las que íbamos a tomar”, siguió el intendente y habló de números: son unos $2 millones los que restaban por llegar a la ciudad este año, sobre un total de $4,5 millones originalmente pautados para 2018.

A eso se le debe sumar que por la caída de la actividad económica, “se perdió 40 por ciento de coparticipación de impuestos nacionales en la primera quincena de marzo comparada con la segunda de febrero. Y si se compara la primera quincena de junio con la primera de julio, llegaron casi un 60 por ciento menos de recursos. Y ahora nos sacan 2 millones más”.

“En total calculamos que son unos $15 millones los que dejan de llegar este año a Roldán en todo concepto. Es inconcebible. Si no se da marcha atrás, en dos meses estamos todos los municipios de paro porque no vamos a poder pagar los sueldos. La clausula gatillo es impagable, es inviable. Yo sé que va a traer discusiones con el gremio pero no se va a poder pagar”, amplió el titular del Ejecutivo local.

Pedretti agregó que ya mantuvo charlas con intendentes peronistas y también radicales para hacer un reclamo en conjunto, al tiempo que anticipó que le hizo llegar “el descontento” a diputados provinciales de Cambiemos.