Fotógrafos locales encontraron nuevo nicho y se largan con books para mascotas “Nuestro trabajo se basa en retratar familias y ahora fuimos por el integrante que nos faltaba”, explicaron desde Positive.

Leticia Martiñena y Cristian Moriñigo están al frente del estudio Positive y desde hace años vienen innovando con sus fotografías en la ciudad. Ahora, decidieron explorar un nuevo nicho: el de las fotos de mascotas, tanto hechas en estudio como en su hábitat natural.

“La idea surge básicamente porque me gustan los animales, siempre tuve mascotas y me llevo bien con ellos. Por otra parte, nosotros hacemos fotos de familia, nuestro estilo se basa en las distintas etapas de la vida de una persona: desde un recién nacido, niñez, pasando por el cumpleaños de 15, el casamiento y la familia en general. El huequito que nos quedaba eran las mascotas, a quienes muchos consideran parte de la familia”, contó Moriñigo a El Roldanense.

“Lo pensamos también como una especie de homenaje a los perritos. No está destinado a ningún animal en especial, pueden ser perros, gatos o algún otro tipo de mascota”, sumó el fotógrafo.

En cuanto a la locación donde se llevan adelante las sesiones, está íntimamente relacionado a las características del animal y a su adaptabilidad al ambiente. “Yo prefiero hacer fotos en estudio porque me gusta la iluminación que se logra, pero si el animal no se adapta a ese medio que no es natural para ellos, en ese caso se hace en su casa o en el ambiente que la familia elige”, agregó Cristian.

Las sesiones no tienen una duración fija ya que depende de los tiempos del propio animal. Interesados en realizar consultas pueden llamar al teléfono 155629828.