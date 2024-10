De la mano de una roldanense, llega el primer Congreso Internacional de fútbol femenino de la región

A finales del mes de noviembre llega a Funes el primer Congreso Internacional de fútbol femenino de la región. Será de la mano de la roldanense jugadora de fútbol y profesora Gisela Veron Luchetti.

“Desde hace mucho tiempo estoy con el tema del fútbol femenino tanto como jugadora como profesora y siempre pensé en poder generar una capacitación y ahora después de mucha gestión pude lograr concretar este sueño del primer Congreso Internacional de fútbol femenino”, señaló Gisela en diálogo con El Roldanense.

“Estamos acostumbrados a tener capacitaciones para el fútbol masculino y para el femenino no existió nunca, por ese motivo decidí reunir diferentes entrenadores del fútbol argentino y dos extranjeros en un solo lugar y solo hablarán de fútbol femenino”, recalcó.

“Soy una apasionada y he hecho muchas cosas, este es un proyecto que tenía ya en mente y obviamente no lo podría haber hecho si no tengo la confianza con los entrenadores que vienen y como entrenador del fútbol Argentino”, agregó.

Sobre los objetivos planteados con el evento, la deportista señaló: “Buscaremos que sea una experiencia para fortalecer nuestra profesión, llevándola a otro nivel en el mundo del fútbol. Un evento único ya que reunimos entrenadores especializados del Fútbol Femenino en un solo lugar, donde quienes asistan obtendrán una capacitación con los mejores entrenadores”, destacó.

Los docentes internacionales que llegarán son Rolando Ocaña de Perú y Alejando Irarrazabal (Entrenador de Arqueras) de Chile. Será en Funes el sábado 30 de noviembre y el domingo 1 de diciembre desde las 9am hasta las 16hs. Los interesados en participar se podrán comunicar al 3413948299.