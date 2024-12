Gigantes del Aire: las 12 jóvenes acróbatas que se destacaron en el World Championship de Córdoba

A tono con el crecimiento que exhibieron durante el año, 12 niñas roldanenses de la escuela de telas Desplegando Alas cerraron el año por todo lo alto. El pasado jueves 5 de diciembre fueron parte de la Azul Fest World Championship, una competencia que se realizó en la ciudad de La Falda, Córdoba. Entre representantes de otras provincias y hasta chicas que llegaron de diferentes partes del mundo, las jóvenes locales participaron en distintas categorías y se trajeron grandes resultados a la ciudad.

“Viajaron 12 acróbatas. Mostraron en escena todo el talento que han desarrollado y potenciado durante toda su carrera”, contó Elisabet Sánchez, profesora del grupo que entrena en el Club House de Tierra de Sueños 2 y el SUM del Paseo de la Estación, a El Roldanense. Una de ellas, Josefina García, obtuvo el primer puesto en la división baby profesional y se consagró como la campeona de la final mundial. Además, Pilar Amado también se subió al podio luego de conquistar el tercer puesto, un logro que compartió con otra competidora de Costa Rica.

También fueron parte Lourdes Amado, Mercedes Amado, Victoria Sosa, Guillermina Magini, Atenea Rivarola Tarlet, Allegra Campagnolo, Julia Charmet, Franchesca Marin, Helena Cardozo y Abril Ramos. “Como formadora de estas gigantes del aire, estoy muy orgullosa. Nada las detiene ni opaca la alegría de compartir entre compañeras. Se apoyan para sentirse en un lugar seguro”, destacó. “Lo que más me emociona es el amor que se tienen. A pesar de ser un deporte individual, son un gran equipo y son felices no solo por cada una sino por todas. Eso no tiene precio”.