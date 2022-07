Guardias pediátricas las 24 horas y más recursos humanos, los cambios que se vienen en el Hospital local

El presidente del Consejo de Administración del Samco, Sergio Callegari, brindó precisiones sobre el futuro de la institución, tras la salida del director Martín Berta, al tiempo que se mostró entusiasmado por la llegada de la Dra. Carla Noziglia en ese puesto, a quien definió como una persona “con muchas ganas de trabajar y de aportar a la salud local”.

En diálogo con Roldán FM 92, Callegari confirmó que desde hoy y hasta el próximo miércoles 13 de julio cuando asume la nueva directora, el puesto será ocupado por Georgina Frontini quien es jefa de guardia de la institución.

“Al asumir se propusieron varias cosas como las guardias pediátricas las 24 horas, que hasta el momento no se habían podido lograr porque cuando una dirección trae un formato muchas veces es difícil hacer entender las necesidades que uno estaba proponiendo. En casi dos meses que tomamos la gestión, no habíamos podido lograr lo que está pidiendo la gente”, disparó Callegari dando cuenta de que había un cortocircuito entre la dirección y los planes que la nueva gestión tenía para el Hospital.

“Por estadísticas que no tenemos porque no tenemos acceso a la información de todos estos años de gestión, supuestamente había cosas que no eran necesarias todavía y por ese motivo se van tomando decisiones. El Ministerio se da cuenta que una gestión nueva con una gestión anterior no hay una comunicación sobre lo que uno quiere cambiar, que es el pedido de la gente”, agregó aunque reconoció que “el hospital funcionó todos estos años y no hay cosas que estén hechas mal, pero también hay cosas que se pueden mejorar y con la misma dirección en todos estos meses no lo habíamos podido lograr”.

Entre “lo que pide la gente”, Callegari consideró que lo principal es la guardia pediátrica las 24 horas así como refuerzos en los médicos de guardia, “como sabemos, la ciudad ha crecido en los últimos diez años y el hospital se mantuvo con una atención primaria”, explicó.

“Nuestra propuesta era que el hospital funcione con mas médicos, especialistas, reforzar las guardias. Desde la comisión del Samco estamos dispuestos a brindarles y gestionarles todo lo necesario para que eso se cumpla. Está todo preparado para que de forma inmediata se pongan en practica esos cambios, mas tardar un mes o dos meses tiene que estar funcionando todo como uno pretende. Los recursos los tenemos y solo queda gestionarlo y tratar de llevar el hospital a que sea lo mas eficiente posible para que la gente esté tranquila que cuando ingresa va a ser atendida con lo que necesita”, aseveró.