Habrá que seguir esperando: Nación bochó la obra de acceso a Tierra de Sueños 2 por A012

La Dirección Nacional de Vialidad desaprobó la obra que contemplaba mejoras en el ingreso a Tierra de Sueños 2. Si bien ya había sido licitada y adjudicada a una de las cinco grandes empresas que mostraron su interés en el desarrollo, la certificación del inicio de obras nunca llegó y la cuestión se dilató. A futuro, es una incógnita cómo se resolverá, aunque apuntan a que se vuelva a estudiar el proyecto para realizar otra propuesta.

En diálogo con El Roldanense, Marcelo Burgués, titular de Edeca, la empresa rosarina que se había impuesto en la licitación, afirmó que nunca tuvo certezas sobre la adjudicación formal de la obra ni la fecha de comienzo de trabajos. A fines de octubre de 2021, el ex intendente José Pedretti había dicho a este medio que solo faltaba el pulgar arriba de Vialidad para empezar, pero el OK nunca llegó y el tiempo pasó. De hecho, luego de las elecciones y hasta estos días, Edeca no tuvo noticias sobre las obras.

Desde Vialidad, apuntan que la negativa está relacionada con la cercanía de esta obra al distribuidor tipo trébol en la intersección de la ruta AO12 y la autopista Rosario – Córdoba. Desaprobado el proyecto que se había conocido, que estipulaba una intersección tipo canalizada con la construcción de carriles de detención y aceleración con sus respectivas cuñas, lo que sigue es el estudio de un diseño superador.

Cabe destacar que, actualmente, los automovilistas que llegan del norte deben bajar a una banquina de tierra para esperar que la ruta se libre y así ingresar al barrio. Por su parte, quienes llegan desde Zavalla lo hacen con banquinas no aptas para la desaceleración. Anteriormente, tal problemática fue eje de numerosos reclamos por la sucesión de accidentes que tuvieron lugar allí.