Identidad renovada: el CCUP reestructuró su vóley masculino con jugadores surgidos en el club

Luego de colocar la piedra basal del nuevo proyecto de vóley masculino en 2023, el CCUP afronta las competencias de este año con una identidad totalmente renovada. El club impulsó un cambio en su estructura desde las divisiones formativas y afrontará el certamen de primera división con jugadores surgidos en las inferiores, así como jugará los torneos sub 16 y sub 18. Comenzaron a entrenar el pasado 16 de enero y, mientras definen los últimos conceptos colectivos, se encuentran a días del comienzo de la competencia oficial.

“Este año hicimos un gran cambio. Los jugadores del año pasado no están más y ahora el equipo de primera está formado por chicos de las inferiores del club”, contó el profesor Gabriel Buzzo a El Roldanense. “Así, proyectamos el desarrollo y la competitividad de los jugadores”, describió. Los tres equipos están inscriptos en la Asociación de Voleibol de Rosario y pronto se presentarán en sociedad. De hecho, los dos equipos menores jugarán los sábados (debutarán el próximo 9 de marzo) y el mayor lo hará los domingos.

El entrenador señaló que el proyecto creció con una velocidad inusitada, a la vez que recordó que hace dos años no existía vóley masculino en el club. “El año pasado hicimos una prueba piloto. El compromiso y la buena predisposición por parte de los jugadores, padres y la subcomisión permitió que se pueda pensar en darle más rodaje a quienes lo merecen”, explicó. La juventud de muchos de los voleibolistas hace que, además de jugar para la primera, habrá fechas en que también lo harán para los conjuntos sub 16 y 18.

“Todos los chicos que hoy están en el club se federaron por primera vez en sus vidas el año pasado en el CCUP. No tenemos pases de otro club”, señaló Gabriel, ilusionado por la puesta en marcha de una iniciativa que lo tiene a la cabeza. El equipo jugó amistosos este verano frente a Rosario Central, Talleres de Arroyo Seco, Unión Casildense y, mientras espera que la ARV defina el formato de la competencia, trata de sumar la mayor cantidad de partidos posible para continuar sumando experiencia.

Aún cuando el proyecto actual representa una gran oportunidad, en el club tienen claro que lo lógico no es apuntar a ganar la liga. “La idea es adquirir experiencia y pasar buenos momentos en grupo, más que obtener resultados. Entendemos que hay equipos más experimentados y buscar resultados sería frustrante”, diagnosticó el profe. En paralelo, intentarán jugar otros torneos como el Amistad sub 16 y 18 en Club Náutico, el Provincialista de esas categorías en el Provincial, el de primera en San Jorge, el sub 18 Luciano De Cecco en Santa Fe y un sub 16 en Bell Ville.

La reestructuración actual puede mirarse en el espejo con el equipo que formó el CCUP en los ‘80 y ‘90, cuando compitió incluso a nivel nacional. “El club tiene un pasado importante en el vóley, pero estos chicos son de otra generación y es difícil hablarles de algo que nunca vieron ni conocen”, definió Gabriel. “Tratamos de hacer un trabajo profesional que permita al jugador llegar a su punto máximo, desde lo más elemental como pelotas, aros de precisión, tarimas, redes, canchas y luces, entre otras cosas”, apuntó.

“Estoy muy tranquilo con el trabajo que hacen los chicos, desde cosas simples como sumarse a una hamburgueseada en el club, a tener una asistencia mayor al 90% de promedio o ser puntual en los entrenamientos, junto a lo hecho en las prácticas”, valoró. A días de que ruede la pelota, el desafío es uno solo. “A los chicos no se les impone una meta a alcanzar o tener victorias deportivas, sino aprender y divertirse en equipo. Muchas veces esto lleva a lograr buenos resultados en los torneos, pero esa no es nuestra prioridad”.