Importante industria de Roldán busca sumar Analista Contable a su staff
Requisitos y dónde enviar CV, en la nota.
Importante industria de Roldán abre búsqueda laboral para incorporar ANALISTA CONTABLE.
¿Qué valoramos?
* Graduados de Contador
* Experiencia mínima en el área (no excluyente), preferentemente desarrollada en empresas pymes industriales (no excluyente).
* Manejo de paquete Microsoft Office (nivel avanzado) y sistemas de gestión administrativos-contables.
* Capacidad para trabajar en equipo.
* Proactividad, buen manejo de las relaciones interpersonales, planificación y perfil analítico.
¿Qué desafíos te esperan?
. Soporte y supervisión en tareas contables de cierre contable mensual.
. Análisis de cuentas patrimoniales y de resultados.
. Armado de reportes mensuales a la Gerencia.
. Apoyo en el armado del Balance General de la empresa, sus notas y anexos. Así como la preparación de los papeles de trabajo y declaraciones juradas.
. Identificar áreas de mejoras en los procesos operativos que impactan en la gestión de la eficiencia de la compañía.
¿Qué te proponemos?
* Trabajar en Roldán, cerca de tu casa o tu zona.
* Desarrollar tu carrera profesional y potenciar tu talento
* Unirte a un equipo donde podrás aplicar tus conocimientos y seguir aprendiendo
Lugar de trabajo: Roldán, Parque Industrial
Presencial, full time, de lunes a viernes de 8 a 17 hs
Mail: recursoshumanos@jmgsrl.com.ar
Te garantizamos absoluta confidencialidad y reserva en la postulación. ¡Sumate y sigamos construyendo juntos este camino!