Importante industria de Roldán busca sumar Analista Contable a su staff

Importante industria de Roldán abre búsqueda laboral para incorporar ANALISTA CONTABLE.

¿Qué valoramos?

* Graduados de Contador

* Experiencia mínima en el área (no excluyente), preferentemente desarrollada en empresas pymes industriales (no excluyente).

* Manejo de paquete Microsoft Office (nivel avanzado) y sistemas de gestión administrativos-contables.

* Capacidad para trabajar en equipo.

* Proactividad, buen manejo de las relaciones interpersonales, planificación y perfil analítico.

¿Qué desafíos te esperan?

. Soporte y supervisión en tareas contables de cierre contable mensual.

. Análisis de cuentas patrimoniales y de resultados.

. Armado de reportes mensuales a la Gerencia.

. Apoyo en el armado del Balance General de la empresa, sus notas y anexos. Así como la preparación de los papeles de trabajo y declaraciones juradas.

. Identificar áreas de mejoras en los procesos operativos que impactan en la gestión de la eficiencia de la compañía.

¿Qué te proponemos?

* Trabajar en Roldán, cerca de tu casa o tu zona.

* Desarrollar tu carrera profesional y potenciar tu talento

* Unirte a un equipo donde podrás aplicar tus conocimientos y seguir aprendiendo

Lugar de trabajo: Roldán, Parque Industrial

Presencial, full time, de lunes a viernes de 8 a 17 hs

Mail: recursoshumanos@jmgsrl.com.ar

Te garantizamos absoluta confidencialidad y reserva en la postulación. ¡Sumate y sigamos construyendo juntos este camino!