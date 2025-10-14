Importante residencia de Adultos Mayores busca incorporar personal a su staff

Residencia de Adultos Mayores Seis Pinos, se encuentra en la búsqueda de asistente para incorporar a su staff. A continuación, los detalles.

Responsabilidades

Ayudar a los residentes en actividades diarias: levantarse, vestirse, higiene personal y acompañamiento al baño.

Mantener el orden y la limpieza de los espacios.

Requisitos

Persona proactiva.

Buena destreza física para las tareas del puesto.

Empatía y buen trato hacia las personas mayores.

Edad: entre 20 y 45 años.

Se valorará experiencia previa en cuidados de adultos.

Postulación

Interesados enviar CV al celular 341 677-9175 o al correo electrónico: residenciaseispinos@gmail.com