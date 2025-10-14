Importante residencia de Adultos Mayores busca incorporar personal a su staff
Los requisitos y cómo contactarse, en la nota.
Residencia de Adultos Mayores Seis Pinos, se encuentra en la búsqueda de asistente para incorporar a su staff. A continuación, los detalles.
Responsabilidades
-
Ayudar a los residentes en actividades diarias: levantarse, vestirse, higiene personal y acompañamiento al baño.
-
Mantener el orden y la limpieza de los espacios.
Requisitos
-
Persona proactiva.
-
Buena destreza física para las tareas del puesto.
-
Empatía y buen trato hacia las personas mayores.
-
Edad: entre 20 y 45 años.
-
Se valorará experiencia previa en cuidados de adultos.
Postulación
Interesados enviar CV al celular 341 677-9175 o al correo electrónico: residenciaseispinos@gmail.com