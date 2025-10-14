Clasificados

Importante residencia de Adultos Mayores busca incorporar personal a su staff

Los requisitos y cómo contactarse, en la nota.

14 DE octubre DE 2025

Residencia de Adultos Mayores Seis Pinos, se encuentra en la búsqueda de asistente para incorporar a su staff. A continuación, los detalles.

Responsabilidades

  • Ayudar a los residentes en actividades diarias: levantarse, vestirse, higiene personal y acompañamiento al baño.

  • Mantener el orden y la limpieza de los espacios.

Requisitos

  • Persona proactiva.

  • Buena destreza física para las tareas del puesto.

  • Empatía y buen trato hacia las personas mayores.

  • Edad: entre 20 y 45 años.

  • Se valorará experiencia previa en cuidados de adultos.

Postulación

Interesados enviar CV al celular 341 677-9175 o al correo electrónico: residenciaseispinos@gmail.com

