Incendio en un transformador derivó en más de 15 horas sin luz: por qué y qué pasa ahora

Las imágenes de un transformador de la ET Aeropuerto prendido fuego que este jueves cerca de las 15 se empezaron a viralizar hacían prever que esta vez el corte de energía venía para rato. No fue así para Funes y algunos barrios de Roldán, pero hubo zonas de la ciudad donde la luz recién fue repuesta a las 6.50 de este viernes totalizando más de 15 horas sin ese recurso fundamental, y otras donde cerca de las 7.30 todavía no había vuelto.

Desde la Empresa Provincial de la Energía (EPE) contaron a El Roldanense que cerca de las 20 horas del jueves llegaron transformadores de la empresa Juan F. Secco los cuales le iban a dar energía a la salida 6 del aeropuerto y de esta forma alimentar a la parte de Roldán que todavía estaba sin luz, principalmente los barrios ubicados sobre autopista y sobre A012 (estos últimos a las 7,30 aun continuaban sin servicio).

“Se quiso colocarlo más cerca de la línea, no se pudo y hubo que mandarlo al Aeropuerto. En el trayecto hacia allá estuvieron demorados dos de los transformadores por la Policía de Funes porque cortaron dos cables”, confirmaron desde la empresa.

Así, desde las 23 personal de Secco se dedicó a poner a punto los cinco transformadores y dos semis montando la estructura para generar energía y alimentar a la salida 6, lo cual se pudo concretar cerca de las 7 de este viernes.

¿Ahora cómo sigue la cosa? El transformador que se incendió sufrió roturas y será necesario cambiar varias piezas. Hasta que eso ocurra se pondrá en funcionamiento un generador móvil que entre hoy y mañana está llegando desde la ciudad de San Carlos y será puesto en servicio en el transcurso de viernes o sábado.

Acerca de los motivos que ocasionaron el incendio en el transformador, señalaron que eso se sabrá una vez que lo puedan desarmar y hacer las evaluaciones correspondientes.

En tanto, informaron que durante la mañana de este viernes se estarán realizando maniobras para abastecer la salida 6 de Roldán «puede haber intermitencias en el suministro debido a las maniobras», admitieron.