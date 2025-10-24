Industria Química de la ciudad busca incorporar personal femenino para la administración
Los requisitos y cómo postularse, en la nota
Industria Química ubicada en el Parque Industrial de la ciudad se encuentra en la búsqueda de personal femenino para trabajos administrativos.
A continuación los requisitos:
- Edad de 25 años en adelante
- Que resida en Funes, Roldán o San Jerónimo Sud
- Movilidad propia para llegar al trabajo ( no moto)
- Experiencia en caja, sistema de facturación, ventas y manejo de redes.
- Enviar CV cvoperariochofer@gmail.com