Clasificados

Industria Química de la ciudad busca incorporar personal femenino para la administración

Los requisitos y cómo postularse, en la nota

24 DE octubre DE 2025

Industria Química ubicada en el Parque Industrial de la ciudad se encuentra en la búsqueda de personal femenino para trabajos administrativos.

A continuación los requisitos:

  • Edad de 25  años en adelante

 

  • Que resida en Funes, Roldán o San Jerónimo Sud

 

  • Movilidad propia para llegar al trabajo ( no moto)

 

  • Experiencia en caja, sistema de facturación, ventas y manejo de redes.

 

