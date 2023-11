Industriales cierran filas por Danés y Spraytec y piden al Concejo que no dilate definiciones clave

Los casos de Danés y de Spraytec movilizaron al entramado productivo roldanense y los industriales de diferentes rubros de la localidad pidieron aire para salir públicamente a pedir a concejales celeridad en el tratamiento de ciertas temáticas que consideran fundamentales no sólo para las propias empresas sino también para el crecimiento de la ciudad y la generación de mano de obra.

“Como Presidenta de la Unión de Empresarios Industriales de Roldán (Unempir), expreso nuestra profunda preocupación y urgencia ante la situación actual que enfrenta el desarrollo industrial de nuestra ciudad. En los últimos meses, hemos sido testigos de una serie de eventos que han puesto en evidencia la lentitud y la falta de decisión en el tratamiento de proyectos cruciales para el crecimiento industrial de Roldán. Proyectos significativos como la expansión de la planta de Danés y la inversión propuesta por Spraytec han encontrado obstáculos burocráticos y políticos que no solo impiden su realización, sino que también envían un mensaje desalentador a cualquier futuro desarrollo industrial”, se plantó Isabel Benvenuto.

“La industria es el motor de nuestra economía local. No solo proporciona empleo directo e indirecto a cientos de nuestros ciudadanos, sino que también impulsa el crecimiento económico y mejora la calidad de vida en nuestra comunidad. La inacción y la indecisión no solo ponen en peligro estas oportunidades, sino que también amenazan con revertir el progreso que hemos logrado hasta ahora. Desde Unempir, hacemos un llamado enfático al Honorable Concejo Municipal y a todas las partes interesadas para que actúen con la celeridad y la seriedad que la situación demanda. Es imperativo que los proyectos de expansión industrial y las propuestas de inversión se traten con la máxima prioridad y eficiencia. No podemos permitir que la burocracia y la política cortoplacista obstaculicen el desarrollo y el bienestar de Roldán”, recalcó.

Por su parte, el representante de otra industria fuerte de la ciudad, Jorge Dalleva, también sentó posición: “Hay cosas con las que se puede jugar a la política y otras que no, que revisten una seriedad que amerita que estas cosas no ocurran. Sin entrar en el detalle de si algo es barato o caro, si tiene razón el que dice que es barato es fácil dilucidarlo y ponerse de acuerdo. Si yo estuviese en ese lugar no trabaría las cosas y sentaría a las partes e intentaría arreglarlo”, señaló.

Asimismo, también sumó: “De la forma en que entiendo que están ocurriendo las cosas, me da la impresión que lo único que interesa es demorar, no veo ninguna intención de acelerar sino de trabar. Eso afecta a la ciudadanía, mas que a la industria en general. Si empezás a jugar con las empresas y una te dice que no puede avanzar con sus proyectos, otra desistió de ampliarse en la ciudad, lo que estas haciendo aparte de perjudicar a los industriales es perjudicar a la ciudadanía: es mano de obra, es plata que ingresa al municipio por pago de drei, entonces es la población la que se ve perjudicada, porque las empresas van a seguir haciendo lo que hacen aunque sea en otro lugar. Los dueños de las empresas no van a dejar de hacer cosas porque a un grupo de concejales se les ocurra, no van a parar la empresa, lo hacen en otro lado. Por eso el que se perjudica es la población”.

Gastón Mondelo, titular de Soluciones Ambientales, coincidió con sus pares: “Entiendo que es muy importante para el desarrollo productivo de la ciudad que nuevas empresas tengan la intensión de instalarse o de ampliarse generando fuentes de trabajo para los vecinos de la ciudad . Creo que la administración pública, en particular en este caso el Concejo de Roldán debe tratar estas cuestiones para evitar que las empresas busquen nuevos sitios para instalarse, como fue el caso de Fulltec-Spraytec. Roldán tiene un potencial enorme tanto por su ubicación geográfica dentro del Gran Rosario como por sus accesos a distintos puntos del país, y no podemos permitirnos que nos vuelva a pasar lo sucedido con Spraytec”.

“Como industriales de la ciudad de Roldán, donde hemos decidido invertir, producir, generar puestos de trabajo y realizar nuestros sueños, nos sentimos muy dolidos por los eventos que se vienen sucediendo desde hace más de un año respecto a las decisiones políticas que surgen desde el Concejo de Roldán. Empresas de primer nivel, líderes absolutos en su rubro, principales empleadoras ya radicadas en la localidad, deben buscar nuevos horizontes donde establecer sus emprendimientos debido a las nefastas decisiones o a la ausencia de las mismas por parte del Concejo”, aseveró por su parte Esteban Salusso, titular de Andes SA.

Salusso puso sobre la mesa otra cuestión además de las situaciones de Danés y Spraytec: “Está demorada la decisión del Concejo para autorizar a la comisión, formada para el manejo de la cuenta específica resultante de la obtención de fondos de la venta de lotes del Parque Industrial, para realizar contrataciones de obras a través de concurso de precios. Lo que hace más dinámica las contrataciones de las obras ya proyectadas. Dicha cuenta tiene fondos desde hace más de cuatro meses y se vienen devaluando día a día, desvalorizando las posibles obras cómo ser el gas natural para el PIR, mejorado de calles e iluminación en el área industrial, entre otras. Notamos una falta de compromiso con las industrias locales, que generamos más de 1000 puestos de trabajo directo y aportamos a la ciudad a través de impuestos e inversiones”.

Sobre ese tema también opinó Darío Governatori, titular de Fénix Telas: “Es imperativo que el Concejo se expida y de una respuesta por si o por no en el caso de Danés, igual que con Spraytec que perdió estado parlamentario porque pasó más de un año desde que se presentó el proyecto y el Concejo no se expidió. Por otro lado, necesitamos que también se expidan en las peticiones que se le hicieron desde la comisión armada por ordenanza para la distribución del dinero que ingresa por la venta de lotes industriales. Esa comisión se está reuniendo y solicitamos algunos puntos para poder avanzar con las obras pero no se está expidiendo el Concejo. Con la inflación que hay, necesitamos que den respuestas rápidas para poder con esa plata generar una mayor cantidad de obras”, señaló.

“Nuestra intención es generar empleos y puestos de trabajo genuinos y necesitamos que se radiquen mas industrias y se genere el círculo virtuoso en la ciudad que se genera cuando las industrias dan trabajo. Por eso es importante que el Concejo se expida en un tiempo prudencial en la resolución de la venta de los lotes y sobre todo en el caso de Danés que es una empresa muy grande que corremos el riesgo de que se radique en otra ciudad”, afirmó.

Por último, uno de los titulares de otra de las grandes empresas radicadas en la ciudad como es Rosario Bioenergy, Sebastian Pucciariello, también se expresó: “La industria en general necesita certidumbres y lo que está ocurriendo es que se está generando incertidumbre por largos períodos hasta el punto, por ejemplo, de que un proyecto pierda estado parlamentario. No pedimos la resolución favorable, pero sí que resuelvan porque eso da certezas a partir de las cuales el industrial puede tomar decisiones. Roldán hoy está en el mapa de las ciudades industriales, si de algo se tiene que jactar Roldán hoy es de sus industrias, muchos productos que se consumen son de la ciudad o en la cadena del proceso hubo alguna industria de Roldán. Entonces el Concejo no puede hacer caso omiso a dar certezas para poder programar sobre esa base. El no tomar decisiones genera un daño porque las empresas dejan de invertir”, cerró.