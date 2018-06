La Justicia resolvió que la Municipalidad deberá prestar servicios en TDS3 El juez Fabián Bellizia se expidió al respecto este martes. Según marcan desde Aldic, la determinación debería comenzar a regir en los próximos días.

La batalla judicial entre la Municipalidad y la desarrolladora Aldic tuvo este martes un nuevo capítulo: el juez Fabián Bellizia resolvió que la administración local debe comenzar a prestar servicios en Tierra de Sueños 3 en los próximos días.

Tras el acuerdo firmado en marzo por ambas partes, el 27 de abril era la fecha en la que devía ocurrir el traspaso de manos. Sin embargo, llegado el momento la Municipalidad denunció nuevamente a Aldic por incumplimientos de lo convenido y avisó que no tomaría el barrio hasta tanto se ejecuten las garantías de la empresa.

Sin embargo, este martes la Justicia ordenó que la administración local debe hacerse cargo de prestar los servicios públicos en el barrio mientras paralelamente avanza la causa judicial.

Así lo explicó el abogado de Aldic, Marcos Peyrano, en diálogo con FM 92 Roldán: “El Juez había logrado que se llegue a un acuerdo que se firmó en marzo y que decía que el 27 de abril el Municipio debía tomar el barrio y prestar servicios. Llegada esa fecha, el Municipio empezó con con una serie de excusas para no hacerse cargo y no prestar los servicios, lo cual implica un problema para los vecinos porque hasta ahora Aldic fue quien pagaba esos servicios y no lo va a hacer más”.

“Hay edificios que se entregaron como el destacamento, el dispensario, el distrito municipal. Eso está entregado y vacío. No se entiende cómo el Municipio no cumple con tomar estos edificios y prestar los servicios que corresponde. Creo que al Juez no le gustó esa actitud y resolvió intimar al municipio a que preste los servicios sin perjuicio de que después continúe el proceso legal”, agregó el letrado en la entrevista.

“El convenio era claro en cuanto a que el 27 de abril debía empezar a prestar los servicios la Municipalidad y si no lo ha hecho aún, está incumpliendo un convenio que firmó ante un Juez. No entiendo la actitud y creo que el propio intendente se está colocando en una situación que roza el incumplimiento de los derechos del funcionario público”, finalizó Peyrano.