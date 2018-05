El Municipio denunció a Aldic por incumplimiento y no se hará cargo de TDS3 Los abogados de la administración local pidieron medidas cautelares al Juez que lleva adelante la causa, con lo que cae el convenio firmado en marzo. ¿Qué pasó en el medio?

La firma del convenio que el pasado 7 de marzo habían suscripto la Municipalidad y la empresa Aldic había hecho pensar a unos y otros que la situación en Tierra de Sueños 3 se encaminaba a una solución. Sin embargo, casi tres meses después, la administración local tomó la decisión de denunciar a la desarrolladora por “incumplimientos” y solicita al Juez que aplique medidas cautelares de manera “urgente”.

Esto implica que finalmente el Municipio no se hará cargo del barrio y por lo tanto no ingresará a brindar los servicios públicos. Si bien en el medio de todo el proceso incluso se habían emitido boletas de TSP que empezaron a correr ya en mayo, las mismas quedarán sin efecto (ver aparte).

¿Qué pasó para que una situación que parecía resuelta se trabe al punto de volver a fojas cero? El intendente José María Pedretti lo explicó en diálogo con El Roldanense: “Aldic no cumplió ningún punto del convenio firmado: no aceptó el relevamiento que habíamos hecho sobre las obras públicas faltantes o mal hechas porque quiere imponer sus condiciones; no entregó las garantías y las que ofreció están sobrevaluadas y no son a satisfacción de la Municipalidad como está pactado en el convenio”, señaló.

Respecto a las obras, tras la firma del convenio el Estado local llevó al barrio a tres ingenieros, dos arquitectos, una ingeniera medioambiental y personal se la Secretaría de Obras Públicas para hacer un relevamiento de las faltantes. Del mismo surgió un plano donde se volcó toda la información relevada como calles a arreglar, otras a hacer de nuevo, faroles a cambiar y un tema que Pedretti marcó como crucial: los árboles. “El convenio decía que debía haber 30.000 aproximadamente. Pero había 7000”.

Otro de los puntos fueron las garantías. “Ellos ofrecían 14 lotes mas 5 millones de pesos y tenían que completar el resto para llegar a $60 millones. Con una mexicaneada nos pasan la cotización de dos inmobiliarias de lotes en Tierra de Sueños 1, 2, y 3. En los dos primeros, cotejados con nuestros estudios, coincidían mas o menos los valores. Pero nos ofrece un lote de 20.000 metros cuadrados frente al lago de TDS3 que cotizan en 33 millones de pesos. Esto al Municipio no le sirve. Además, nos pareció mucho. Le pedimos a la inmobiliaria local Fernández Pool para tener un número distinto y lo cotizan $13 millones. Y también fuimos a la Cámara de Inmobiliarias de Rosario (Cadeiros) a que ellos hagan un estudio y lo cotizan $5,8 millones”, detalló el intendente.

Primero las garantías, después la toma del barrio

“El que se quema con leche dos veces ve la vaca y llora. Acá va a tener que intervenir el juez. Yo tenía todo listo para tomar el barrio el 27 de abril, pero sin garantías no lo puedo tomar. Los servicios los va a tener que seguir prestando Aldic porque yo no firmé ningún acta de recepción del barrio. Lo único que está firmado es cuando recibimos los edificios de la comisaría, el dispensario y la dependencia municipal, pero esto no implica que nos hacemos cargo de nada. De hecho, la recepción definitiva ni siquiera estaba estipulada en el convenio”, informó Pedretti.

“Estoy muy seguro de lo que estoy haciendo. No es sólo defender intereses de la Municipalidad sino también de los vecinos”, sumó el jefe comunal quien además dijo que este viernes iba a enviar todo al Concejo para que los ediles lo citen la semana que viene y pueda ir a dar explicaciones. “Los concejales tienen que estar informados porque ellos también trabajaron para que esto se dé”, entendió Pedretti.