Kevin Ortiz: “Se dio todo muy rápido, fue una linda locura”

Allá por el mes de febrero, el futbolista roldanense Kevin Ortiz hizo su presentación en sociedad con la camiseta de Rosario Central. Fue en Sarandí, ante Arsenal y con Cristian “Kily” González como entrenador. Tras aquella oportunidad, debió aguardar una nueva chance, hasta que Carlos Tevez lo convocó para debutar como titular frente a Tigre, en agosto. Sin embargo, ese día fue un punto de inflexión, ya que no abandonó la titularidad y acabó coronando un gran año en lo personal.

“Debuté en primera de titular casi de la nada misma. Se dio todo muy rápido, debo admitir que fue una linda locura la que viví en poco tiempo”, contó Ortiz al diario La Capital. Por entonces, no jugaba en Reserva y no esperaba el llamado para subir nuevamente al primer equipo. “Venía medio bajoneado, pero de un momento a otro todo cambió”, señaló, aunque aseguró que “sabía que debía estar preparado porque la chance podría darse en cualquier momento”.

Cuando Tevez dio el equipo en el hotel, durante las horas previas al partido frente a Tigre, Kevin quiso salir corriendo hacia su habitación para llamar a sus padres. “Mi vieja siempre estuvo a mi lado. Me llevaba a entrenar en bici a todos lados, porque mi papá no podía hacerlo debido a que aún tiene dos trabajos. Quiero ayudarlo, aunque sé que no dejará de trabajar”, pronunció. “Toda mi familia hizo muchísimo para que sea jugador, sin ellos no sé qué sería”, expresó.

En septiembre, renovó el contrato que vencía en diciembre y que ahora lo une al “Canalla” hasta fines de 2024. En ese sentido, declaró que nunca pensó en irse libre. “No corresponde actuar así, era una especie de agradecimiento al club del que soy hincha. Iba a firmar como sea”, argumentó. Asentado en el equipo, Ortiz dijo que se siente cómodo en el grupo. “Espero que el año que viene me vaya mejor”, auguró, y dijo que “entre todos sacaremos al club adelante”.