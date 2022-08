La artista de la región que rompe todas las fronteras con su amor por la música como impulso

Por Aquiles Cadirola

Festival de Viña del Mar 2015, el momento, el lugar, la oportunidad que todo lo cambió para Laura Sky, el instante en el que comprendió que su sueño de triunfar en la música, su gran pasión desde la más tierna edad, era posible. Creer, confiar, animarse, desearlo, todo lo que tuvo esta cantante santafesina oriunda de Casilda, la ciudad que describe como su “lugarcito en el mundo” y que le trae “bienestar y paz”, para ir en busca de esa gran chance del otro lado de la cordillera que marcó un antes y un después en su carrera como artista solista.

El próximo 26 de agosto en el Humble Civic Center de Texas, Estados Unidos se celebrará el Fox Music Usa Latin Awards donde recibirá la distinción a “Mejor interprete pop internacional” por su desempeño en la canción “Bien mala”, uno de sus más recientes lanzamientos junto a “Loca Loca” y “Lluvia” que representan su incursión en la fusión del estilo pop, en el que se movió en la mayor parte de su carrera, con el urbano y latino. En diálogo con El Roldanense, se refirió a lo que representa este reconocimiento que le harán en territorio norteamericano, sus últimos trabajos, cómo inició su recorrido como solista, el orgullo con el que lleva a su Casilda natal a flor de piel y sus próximos proyectos.

-¿En qué momento de tu carrera te encuentra este reconocimiento en Estados Unidos?

Me encuentra en un momento donde ya he recorrido un poco más de una década en esta línea de tiempo musical, en un momento que estoy muy feliz conmigo, muy contenta. Siempre destaco que lo que me moviliza y me mantiene entusiasmada es este compromiso a mi pasión que la reconozco y que la acepto que es la música. Estoy en ese momento de búsqueda, de cosas nuevas, con mis últimos lanzamientos siento que me afiancé más, voy encontrando aún más mi estilo. Voy disfrutando de la música pop que siempre fue mi estilo, pero con estos últimos lanzamientos encontré como que calzaba mejor aún todo lo musical que vengo haciendo. Este reconocimiento para mí es un mimo, un abrazo a mi recorrido hasta ahora y sirve como impulso para seguir apostando y disfrutando de todo lo musical que me apasiona.

-¿Qué significó ‘Loca Loca’ en tu carrera?

“Loca Loca” es el sencillo que lancé tras el momento pandémico que sufrimos todos, así que para mí fue tan deseado porque lo comencé a trabajar antes que se venga la pandemia y estaba súper ansiosa por lanzarlo y mostrarlo y lo pude hacer el año pasado. Es el primer sencillo en donde probé otro estilo, que si bien está dentro del pop que es lo que me identifica, “Loca Loca” ya tenía bastantes sonidos urbanos y latinos, era como hacer otra apuesta a algo distinto a lo que venía haciendo, un pop un poco más con guitarras, más tradicional. “Loca Loca” fue el primer paso de mostrar algo distinto, esa faceta distinta, esa faceta latina, popera y a su vez con sonidos urbanos. Después se vino “Bien mala” que es una segunda apuesta a esto que fue incursionar dentro de los sonidos latinos y urbanos, y ahora “Lluvia”, que es un sencillo que también amo porque es una balada, es romántica, es pasional, también tiene ese dejo de sensual. Estos últimos tres lanzamientos míos tienen mucho que ver con mi esencia, la mujer que es amorosa, la mujer que es pasional, la mujer que sabe lo que quiere”.

-¿Cómo fue para vos incursionar en este nuevo estilo fusión pop, urbano y latino?

Seguir con el estilo pop, pero incursionar con sonidos nuevos que me acercan a lo urbano y lo latino, lo encontré fascinante, divertido, encontré que en este estilo me exige otra manera de cantar. Conecto con una manera de cantar que roza a mi voz hablada, son tonos tranquilos, donde puede jugar con los colores de la voz, incursionar en el estilo urbano me gustó muchísimo, me sigue gustando y le sigo encontrando cositas nuevas.

-De todas tus experiencias internacionales, ¿cuál fue la que más te marcó?

La que está marcada a fuego en mi corazón y me movilizó muchísimo fue Viña del Mar 2015. Yo estaba comenzando mi carrera como artista solista, porque si bien ya tenía un poquito de recorrido con mi banda de covers, que formé y generé para hacer shows, para entrar un poco en esa movida y ganar dinero, una banda de trabajo, de música, de covers. Cuando decidí lanzarme como artista solista entre 2013 y 2014, me puse en contacto con productores, tenía dos canciones grabadas, videoclip, pero no sabía mucho cómo comenzar a mostrarme en esa faceta de artista solista. Se presentó la oportunidad de enviar el material al Festival de Viña del Mar que convocaban a artistas latinos y artistas a nivel mundial a enviar su material. Envié el tema ‘Mejor que te perdí’, mi primera canción grabada como solista con un productor argentino que vive en Los Ángeles, Dany Tomas, que me dio el OK para trabajar con él, siendo que a su vez ya era productor de grandes artistas como Marta Sánchez, Cristian Castro o David Bisbal. Yo me animé a mandarme un mail, a contactarme con él, así que me dijo que hagamos dos canciones, vi la publicidad, envié el material y a los meses de la producción del Festival se estaban contactando conmigo para decirme que entre todas las canciones que se enviaron de Argentina les había gustado la mía. Para mí fue tan movilizante esa noticia, fue un salto inmenso, no es que venía con discos y otros sencillos lanzados, era el primer material que tenía grabado como artista solista. De Casilda me subí a un avión, estaba en Chile, en Viña del Mar, en la Quinta Vergara, defendiendo y disfrutando mi canción. Pase lo que pase, me estaba dando el gusto de estar en ese escenario. Los otros sucesos que vinieron a nivel internacional fue participar del Festival Internacional de la Canción de Punta del Este en dos oportunidades, viajé este diciembre 2021, participé como jurado, artista invitada, también lo hice en 2018. Son puertas y son sucesos. La gente de la producción del Festival de Punta del Este, viendo que estuve en Viña del Mar, eso también favoreció. Son sucesos que me marcaron.

-Yendo hacia atrás en tu historia, ¿cuándo fue el momento en el que supiste que querías ser cantante?

Haciendo un poco de historia y yendo a mi niñez, somos una familia que tengo muchos primos varones, tengo un hermano varón, así que desde chica andaba revoloteando y jugando con los varones, de chiquita les cantaba fuerte, les gritaba, me encantaba cantar y como era la única nena los atosigaba cantando. Después, ya entrando en la adolescencia, me encantaba ver los programas musicales, esperaba los fines de semana para verlos. Recuerdo que había un programa chileno que se pasa solo los sábados, se llamaba ‘Sábados taquilla’ y lo esperaba para ver todas las bandas del momento. Crecí mucho con la influencia de la música de finales de los 80’ y mucho de la influencia de la música de los 90’. Mis artistas inspiradores fueron Freddie Mercury con Queen, Prince, Madonna, Gwen Stefani, después Lady Gaga, artistas muy histriónicos, de mucho plantón en el escenario, crecí con todo ese pop. De mi familia a la única que le gusta la música soy yo, es algo que viene conmigo, mi alma y mi espíritu están en sintonía con todo esto, lo del arte, la música, también me gusta la moda, todo lo artístico. No tengo ningún antepasado en mi familia en la música, vine yo a cantar, a darle música a mi vida.

-¿Qué significa Casilda en tu vida y con qué te reconectas cuando volvés?

Casilda es mi lugarcito en el mundo, la mayor parte del tiempo estoy en Casilda porque es una ciudad que me trae mucha tranquilidad, me conecta con amigos, con mi familia y no quiero perder esa conexión. Muchas veces se me presentó la oportunidad de irme a otro país, pero siempre me tiró mucho el apego a mi ciudad y mi familia. Siempre digo que cargo las valijas como Penélope, me tomo un avión a donde me lleve la música y siempre vuelvo a Casilda. Esta ciudad me trae bienestar y paz, seguir estando en mi hogar, con mi familia, conectada con mis amigas y amigos, es eso lo que encuentro, una paz interior que ningún otro lugar me lo da. A donde voy nombro que soy de Casilda porque mi ciudad para mi siempre está presente y está en mi identidad. Nací, crecí, y sigo estando en Casilda.

-¿Cuáles son tus próximos proyectos y desafíos?

Lo que se viene de acá en adelante es seguir creando música para compartir con mis seguidores, seguidoras, mis fans, eso me mantiene siempre movilizada. Disfrutar ahora del hoy es disfrutar de este premio, de este viaje, y cuando regrese voy a seguir trabajando como lo hice hasta ahora, creando música para volver a lanzar nuevo material. Ahora se viene una balada muy linda y después ya vuelvo con algo movido con videoclip hacia fin de año. Me gustaría también volver a Uruguay, a Chile, no perder las conexiones que he generado. Y ya planear presentaciones en vivo, un poco todo eso tengo en mente y estamos trabajando con mi equipo.